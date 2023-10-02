«Элегантные дискотеки» в Белгороде перенесут в другое место

В этом году «Элегантные дискотеки» проводят в Белгороде с 29 апреля. По состоянию на 1 октября организовали уже 47 танцевальных вечеров, которые посетили порядка 70 тыс. жителей. С 7 октября «дискотеки» будут проводить в другом месте.