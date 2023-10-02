«Элегантные дискотеки» в Белгороде перенесут в другое место

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
В этом году «Элегантные дискотеки» проводят в Белгороде с 29 апреля. По состоянию на 1 октября организовали уже 47 танцевальных вечеров, которые посетили порядка 70 тыс. жителей. С 7 октября «дискотеки» будут проводить в другом месте.
В предстоящую субботу первая «Элегантная дискотека» состоится не в парке Победы, как прежде, а в новом месте — в ГЦНТ «Сокол» по проспекту Богдана Хмельницкого, 137К. Организаторы вскоре опубликуют расписание мероприятий по новому адресу.
«Дискотеки» в Белгороде проводят учреждения культуры. В число организаторов вошли Центр досуга, Дом офицеров, ГЦНТ «Сокол» и ДК «Энергомаш».
В прошлом году жители города жаловались на музыку, которую выбирают на «Элегантной дискотеке». По их словам, пенсионерам ставят старую и нетанцевальную музыку, а флешки белгородцев диджеи не хотят брать — мол, репертуар был утверждён управлением культуры.
Позже редакция Бел.Ру выяснила, что музыку на мероприятие подбирает звукооператор, а худруководитель учреждения, организующий мероприятие, её утверждает. При выборе музыки учитывается её популярность, возраст посетителей и их пожелания по стилям, жанрам музыки. Репертуар обновляют каждую неделю.