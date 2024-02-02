Магазин в белгородском приграничье торговал курицей и индейкой по завышенной цене

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Владелицу магазина в белгородском приграничье наказали за продажу продуктов по цене с превышением торговой надбавки. Нарушения прокуратура обнаружили в торговой точке, расположенной в селе Головчино Грайворонского горокруга.
В связи с этим управление Роспотребнадзора обратилось в суд. На территории региона предельный размер надбавки на мясо птицы и её субпродукты составляет 15%. Это касается магазинов, расположенных в сельской местности.
Но в данной торговой точке тушки цыплят-бройлеров, филе индейки, суповые наборы, куриную печень продавали по завышенной цене. Это нарушает права потребителей.
Суд обязал предпринимательницу прекратить противоправные действия.
Напомним, ранее аналогичные нарушения заметили в Алексеевском горокруге. Бизнесмена наказали за слишком дорогие куриные субпродукты.