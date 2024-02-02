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Published Сегодня, 13:20

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Курица

Магазин в белгородском приграничье торговал курицей и индейкой по завышенной цене

2 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Курица

В Белгородской области магазин поймали на превышении торговой надбавки

В продуктовом магазине в селе Головчино Грайворонского горокруга продавали товары с превышением уровня торговой надбавки. За это наказали владелицу торговой точки, сообщили в пресс-службе Грайворонского райсуда.
Сюжет
Суд

Владелицу магазина в белгородском приграничье наказали за продажу продуктов по цене с превышением торговой надбавки. Нарушения прокуратура обнаружили в торговой точке, расположенной в селе Головчино Грайворонского горокруга.

В связи с этим управление Роспотребнадзора обратилось в суд. На территории региона предельный размер надбавки на мясо птицы и её субпродукты составляет 15%. Это касается магазинов, расположенных в сельской местности.

Но в данной торговой точке тушки цыплят-бройлеров, филе индейки, суповые наборы, куриную печень продавали по завышенной цене. Это нарушает права потребителей.

Суд обязал предпринимательницу прекратить противоправные действия.

Напомним, ранее аналогичные нарушения заметили в Алексеевском горокруге. Бизнесмена наказали за слишком дорогие куриные субпродукты.

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#Общество#Белгородская область#Магазин#Нарушение#Суд#Цены#Торговая надбавка#Мясо птицы#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых
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