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Пистолет

На главу компании по производству яиц, которую заподозрили в повышении цен, напали

28 декабря 2023, 14:17
Фото: 1MI
Пистолет

Глава воронежской птицефабрики Ширяев пережил вооружённое нападение

В автомобиль владельца крупнейшей птицефабрики в Воронежской области «Третьяковская» Геннадия Ширяева стреляли неизвестные. Он не пострадал, пишет «Ъ-Черноземье». Недавно компанию заподозрили в повышении цен на куриные яйца.

Глава крупнейшей воронежской птицефабрики «Третьяковская» пережил нападение. Недавно его компанию заподозрили в повышении цен на куриные яйца.

Как пишет издание, Геннадий Ширяев пережил вооружённое нападение. Он подтвердил, что в его автомобиль выстрелили дважды. Сам он не пострадал. Также бизнесмен рассказал, что едет с одного допроса на другой. На месте работают следственный комитет и полиция.

В управлении СК сообщили, что дальнейшие комментарии дадут позже. Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщал, что нападение совершили на трассе Курск — Саратов в 2 км от дома предпринимателя. В автомобиле, как утверждается, он был не один.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Интересно, что буквально за день до покушения ФАС заподозрила нескольких производителей яиц, в том числе птицефабрику «Третьяковская», в одновременном повышении цен на куриные яйца. В поле зрения антимонопольщиков попали сразу четыре воронежских производителя.

В одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев
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#Происшествия#Цены#Нападение#Наталья Корявых#Воронежская область#Производитель#Куриные яйца
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