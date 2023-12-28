На главу компании по производству яиц, которую заподозрили в повышении цен, напали

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Глава крупнейшей воронежской птицефабрики «Третьяковская» пережил нападение. Недавно его компанию заподозрили в повышении цен на куриные яйца.
Как пишет издание, Геннадий Ширяев пережил вооружённое нападение. Он подтвердил, что в его автомобиль выстрелили дважды. Сам он не пострадал. Также бизнесмен рассказал, что едет с одного допроса на другой. На месте работают следственный комитет и полиция.
В управлении СК сообщили, что дальнейшие комментарии дадут позже. Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщал, что нападение совершили на трассе Курск — Саратов в 2 км от дома предпринимателя. В автомобиле, как утверждается, он был не один.
По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Интересно, что буквально за день до покушения ФАС заподозрила нескольких производителей яиц, в том числе птицефабрику «Третьяковская», в одновременном повышении цен на куриные яйца. В поле зрения антимонопольщиков попали сразу четыре воронежских производителя.