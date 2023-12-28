На главу компании по производству яиц, которую заподозрили в повышении цен, напали

Как пишет издание, Геннадий Ширяев пережил вооружённое нападение. Он подтвердил, что в его автомобиль выстрелили дважды. Сам он не пострадал. Также бизнесмен рассказал, что едет с одного допроса на другой. На месте работают следственный комитет и полиция.