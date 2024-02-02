Что известно о состоянии бездомной собаки, с которой пытались жестоко расправиться

Бездомного пса Тошу в Белгороде пока не могут прооперировать

У бездомной собаки волонтёры обнаружили глубокую резаную рану на шее. Зашить порез пока не могут, так как рана заражена, сообщает приют «Лучик надежды». Ранее полицейские пообещали разобраться, кто пытался жестоко расправиться с бездомным псом.