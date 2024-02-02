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Posted Сегодня, 07:39

Published Сегодня, 07:39

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Бездомная собака Тоша

Что известно о состоянии бездомной собаки, с которой пытались жестоко расправиться

2 февраля 2024, 07:39
Фото: «Лучик надежды»
Бездомная собака Тоша

Бездомного пса Тошу в Белгороде пока не могут прооперировать

У бездомной собаки волонтёры обнаружили глубокую резаную рану на шее. Зашить порез пока не могут, так как рана заражена, сообщает приют «Лучик надежды». Ранее полицейские пообещали разобраться, кто пытался жестоко расправиться с бездомным псом.

У бездомной собаки Тоши — гнойное поражение раны на шее, зашить её пока не могут. Ветврачи проведут антибактериальную терапию и очистят место пореза.

От состояния раны будут зависеть сроки проведения операции. Также есть вероятность, что рана затянется сама.

Напомним, что пёс долго скитался по улице, неизвестные попытались от него избавиться. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего и личности виновных.

Бездомная собака ТошаБездомная собака Тоша
Бездомная собака Тоша Бездомная собака Тоша
Бездомная собака Тоша
Фото: «Лучик надежды»
Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде
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#Общество#Белгородская область#Лечение#Собака#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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