Что известно о состоянии бездомной собаки, с которой пытались жестоко расправиться

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
У бездомной собаки Тоши — гнойное поражение раны на шее, зашить её пока не могут. Ветврачи проведут антибактериальную терапию и очистят место пореза.
От состояния раны будут зависеть сроки проведения операции. Также есть вероятность, что рана затянется сама.
Напомним, что пёс долго скитался по улице, неизвестные попытались от него избавиться. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего и личности виновных.