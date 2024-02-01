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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

«Родина» в Белгороде

В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде нашли дефекты прямо на входе

1 февраля 2024, 15:04
Фото: мэрия Белгорода
«Родина» в Белгороде

В переходе на «Родине» в Белгороде установили платформы для людей с ОВЗ

Ремонт подземки завершился недавно, в нём уже установили платформы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако на входе в переход обнаружились дефекты. Их обещают устранить до 10 февраля, сообщила мэрия Белгорода.

По словам директора порядной организации Константина Гиммельфарба, в новом переходе на «Родине» из-за спешки сдать объект до Нового года и неблагоприятных погодных условий возникли дефекты штукатурки на входе. Проблемы обещают устранить до 10 февраля.

Отметим, что в переходе были отремонтированы стены, парапетные ограждения, пол и потолок, торговые модули.

Объект адаптировали под нужды маломобильных людей. В переходе оборудовали электрические подъёмники. Также в переходе работает дежурный, который готов помочь людям с ОВЗ.

Помимо этого, в подземке установили систему видеонаблюдения и наладили освещение.

«Родина» в Белгороде
Видео: мэрия Белгорода
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