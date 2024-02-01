В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде нашли дефекты прямо на входе

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
По словам директора порядной организации Константина Гиммельфарба, в новом переходе на «Родине» из-за спешки сдать объект до Нового года и неблагоприятных погодных условий возникли дефекты штукатурки на входе. Проблемы обещают устранить до 10 февраля.
Отметим, что в переходе были отремонтированы стены, парапетные ограждения, пол и потолок, торговые модули.
Объект адаптировали под нужды маломобильных людей. В переходе оборудовали электрические подъёмники. Также в переходе работает дежурный, который готов помочь людям с ОВЗ.
Помимо этого, в подземке установили систему видеонаблюдения и наладили освещение.