В отремонтированной подземке на «Родине» в Белгороде нашли дефекты прямо на входе

В переходе на «Родине» в Белгороде установили платформы для людей с ОВЗ

Ремонт подземки завершился недавно, в нём уже установили платформы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако на входе в переход обнаружились дефекты. Их обещают устранить до 10 февраля, сообщила мэрия Белгорода.