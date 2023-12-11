Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 17:24

Published Вчера, 17:24

Modified Вчера, 17:27

Updated Вчера, 17:27

Белгородцы недовольны низким потолком в подземке на «Стадионе»

Белгородцы недовольны низким потолком в подземке на «Стадионе»

11 декабря 2023, 17:24
Фото: 1MI
Во время эфира мэра Белгорода местная жительница пожаловалась на высоту потолков в подземном переходе на «Стадионе».

Белгородка поинтересовалась, почему в подземном переходе на «Стадионе» сделали низкие потолки: «Высокие мужчины шли, сгибаясь. А подростки идут и бьют по лампочкам».

Как отметил Валентин Демидов, в самом низком месте перехода высота потолка составляет 2,14 м. Также он подчеркнул, что после капитального ремонта высота потолков не изменилась.

Визуально потолки там низко смотрятся, но выше они не были. Увеличить высоту тоже технически не возможно. Проектировщики предусмотрели такие решения, чтобы в результате ремонта высота потолков не менялась. Из-за новой декоративной отделки стен, из-за освещения потолка создаётся такой эффект, но работы выполнили все строго в соответствии с проектом.
Валентин Демидов

Напомним, что ранее белгородцы жаловались на течь в подземном переходе. Демидов заявлял, что проблему уже решили. Потолок протекал из-за длительных дождей.

Читайте также:
«Не понравились пандусы»: Гладков — о подземном переходе на «Стадионе» в БелгородеПлитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде«Водопады с подсветкой»: в подземном переходе на «Родине» протекает потолок
#Город#Новости Белгорода#Стадион#Подземный переход#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Вчера, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Вчера, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Вчера, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Вчера, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Вчера, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Вчера, 11:43