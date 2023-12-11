Белгородцы недовольны низким потолком в подземке на «Стадионе»

Posted Вчера, 17:24
Published Вчера, 17:24
Modified Вчера, 17:27
Updated Вчера, 17:27
Белгородка поинтересовалась, почему в подземном переходе на «Стадионе» сделали низкие потолки: «Высокие мужчины шли, сгибаясь. А подростки идут и бьют по лампочкам».
Как отметил Валентин Демидов, в самом низком месте перехода высота потолка составляет 2,14 м. Также он подчеркнул, что после капитального ремонта высота потолков не изменилась.
Визуально потолки там низко смотрятся, но выше они не были. Увеличить высоту тоже технически не возможно. Проектировщики предусмотрели такие решения, чтобы в результате ремонта высота потолков не менялась. Из-за новой декоративной отделки стен, из-за освещения потолка создаётся такой эффект, но работы выполнили все строго в соответствии с проектом.
Валентин Демидов
Напомним, что ранее белгородцы жаловались на течь в подземном переходе. Демидов заявлял, что проблему уже решили. Потолок протекал из-за длительных дождей.