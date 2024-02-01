«Мы согласны на любые». Белгородцы с Крейды просят высадить цветы у них на районе

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Главному ландшафтному архитектору Елене Семенковой во время оперсовещания с мэрией Белгорода сообщили, что район Крейды «уже много лет» не видел цветов на развязках и кольцах.
Иногда они остаются даже заросшими. Очень неприятно на это смотреть. Если не запланировали в этом году, то запланируйте, пожалуйста, высадку. Хотелось бы, чтобы Крейду тоже радовали цветы, тюльпаны. Мы согласны на любые цветы.
Семенкова отметила, что новые цветники запланированы во всех частях города.
Я думаю, что в следующие этапы мы включим ваши предложения по кольцам. Посмотрим, что там можно сделать.
Елена Семенкова
На проблему отреагировал и мэр Валентин Демидов. Он поручил сделать так, чтобы в городе не осталось ни одной неухоженной клумбы.
У нас есть возможности. Однозначно все основные и периферийные территории, все развязки и кольца должны быть ухоженными. В любом случае. Проедьте, посмотрите. Василий Георгиевич [Голиков], к задаче подключайтесь. Речь не только о Крейде. Ни одного неухоженного кольца не должно остаться в этом году.
Валентин Демидов