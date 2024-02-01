Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Мэр Белгорода поручил не оставить в Белгороде ни одной неухоженной клумбы

«Мы согласны на любые». Белгородцы с Крейды просят высадить цветы у них на районе

1 февраля 2024, 12:54
Фото: 1MI

Мэр Белгорода поручил не оставить в Белгороде ни одной неухоженной клумбы

Во время оперсовещания мэрии Валентин Демидов настоял на том, чтобы в Белгороде не осталось ни одной неухоженной клумбы. Дело касается в первую очередь Крейды, жалобы откуда поступили сегодня, 1 февраля.

Главному ландшафтному архитектору Елене Семенковой во время оперсовещания с мэрией Белгорода сообщили, что район Крейды «уже много лет» не видел цветов на развязках и кольцах.

Иногда они остаются даже заросшими. Очень неприятно на это смотреть. Если не запланировали в этом году, то запланируйте, пожалуйста, высадку. Хотелось бы, чтобы Крейду тоже радовали цветы, тюльпаны. Мы согласны на любые цветы.

Семенкова отметила, что новые цветники запланированы во всех частях города.

Я думаю, что в следующие этапы мы включим ваши предложения по кольцам. Посмотрим, что там можно сделать.
Елена Семенкова

На проблему отреагировал и мэр Валентин Демидов. Он поручил сделать так, чтобы в городе не осталось ни одной неухоженной клумбы.

У нас есть возможности. Однозначно все основные и периферийные территории, все развязки и кольца должны быть ухоженными. В любом случае. Проедьте, посмотрите. Василий Георгиевич [Голиков], к задаче подключайтесь. Речь не только о Крейде. Ни одного неухоженного кольца не должно остаться в этом году.
Валентин Демидов
Не только тюльпаны: клумбы Белгорода обновят другими цветами этой весной
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 6 тыс. роз подготовили к весенней высадке в БелгородеБегонии, розы и тюльпаны: какие растения появятся на клумбах Белгорода этой весной?В Белгороде искали разработчика концепции фестиваля «Река в цвету» за 2,5 млн рублей
#Крейда#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Елена Семенкова#Клумбы#Валентин Демидов#Артем Черненко
Подпишитесь
Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 13:59
Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом
Сегодня, 14:58
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
Сегодня, 12:10
К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
Сегодня, 14:45
ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны
Сегодня, 13:42
В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи
Сегодня, 11:35