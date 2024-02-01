«Мы согласны на любые». Белгородцы с Крейды просят высадить цветы у них на районе

Мэр Белгорода поручил не оставить в Белгороде ни одной неухоженной клумбы

Во время оперсовещания мэрии Валентин Демидов настоял на том, чтобы в Белгороде не осталось ни одной неухоженной клумбы. Дело касается в первую очередь Крейды, жалобы откуда поступили сегодня, 1 февраля.