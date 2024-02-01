Белгородских ветврачей накажут за проблемы с документами о падеже свиней и КРС

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ракитянскому и Краснояружскому районам получит предостережение от Россельхознадзора. Причиной стали нарушения при оформлении электронной ветеринарно-сопроводительной документации.
По данным ведомства, ветеринарные врачи станции оформили ВСД на биологические отходы. Речь идёт о трупах свиней общей массой 945 кг и крупного рогатого скота массой 6260 кг. Отходы предназначались для утилизации.
В документации ответственные лица не указали сведения о количестве голов падежа скота, что не позволяет идентифицировать павшее поголовье. Станции за это должны объявить предостережение.
Причём ранее этой же станции выдавали ещё пять подобных предостережений.
Ранее Россельхознадзор предупредил белгородцев об опасной бактерии в куриных сердечках. В них обнаружили листерию.