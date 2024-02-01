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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Свиньи

Белгородских ветврачей накажут за проблемы с документами о падеже свиней и КРС

1 февраля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Свиньи

Ветврачи получат предостережение от белгородского Россельхознадзора

Одна из ветстанций получит предостережения, допущенные при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации для трупов свиней и крупного рогатого скота. Подробности сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Ракитянскому и Краснояружскому районам получит предостережение от Россельхознадзора. Причиной стали нарушения при оформлении электронной ветеринарно-сопроводительной документации.

По данным ведомства, ветеринарные врачи станции оформили ВСД на биологические отходы. Речь идёт о трупах свиней общей массой 945 кг и крупного рогатого скота массой 6260 кг. Отходы предназначались для утилизации.

В документации ответственные лица не указали сведения о количестве голов падежа скота, что не позволяет идентифицировать павшее поголовье. Станции за это должны объявить предостережение.

Причём ранее этой же станции выдавали ещё пять подобных предостережений.

Ранее Россельхознадзор предупредил белгородцев об опасной бактерии в куриных сердечках. В них обнаружили листерию.

Опасную для человека бактерию нашли в куриных сердечках в Белгороде
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#Общество#Белгородская область#Свиньи#Нарушения#Новости Белгорода#Крупный рогатый скот#Белгород#Наталья Корявых#Управление россельхознадзора
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