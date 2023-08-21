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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей

«Не водохранилище, а том-ям»: белгородский пляж засыпало трупами водных обитателей

21 августа 2023, 09:32
Фото: «Короча Наизнанку»
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей

В Белгородской области на пляж вынесло трупы водных обитателей

Жители Корочанского района предполагают, что мор связан с работой электроудочек или химией. Фото опубликовали в группе «Короча Наизнанку» в соцсети.
Сюжет
Вода

Пляж водохранилища в Корочанском районе усыпало трупами рыб и других водных обитателей. Около берега заметили в том числе ракушек-беззубок.

«У нас сегодня не водохранилище, а том-ям, креветок только не хватает и кокосового молока», — пишет автор поста.

Он же предположил, что случившееся — результат работы электроудочки. Однако причина гибели речных мидий всё равно непонятна.

«Я впервые вижу, чтобы мидии из ракушек повыпрыгивали, в чём мать родила, и убежали. На самом деле, скорее всего, они сначала погибли, а потом уже отвалились от раковины», — продолжил автор.

Местные жители не уверены, что причина в электроудочке. Один из белгородцев в комментариях предположил, что это, вероятно, случилось из-за какой-нибудь химии. Примечательно, что аналогичная ситуация на водохранилище была и ранее, как утверждают комментаторы.

Ещё один житель региона, сославшись на некоего специалиста, написал, что причиной может быть жара и нехватка кислорода.

На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателейНа пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
На пляж в Белгородской области вынесло водных обитателей
Фото: «Короча Наизнанку»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Корочанский район#Вода#Происшествия#Трупы рыб#Соцсети#Водохранилище#Мидии#Жара#Ракушки#Фотофакт
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