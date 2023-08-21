«Не водохранилище, а том-ям»: белгородский пляж засыпало трупами водных обитателей

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Пляж водохранилища в Корочанском районе усыпало трупами рыб и других водных обитателей. Около берега заметили в том числе ракушек-беззубок.
«У нас сегодня не водохранилище, а том-ям, креветок только не хватает и кокосового молока», — пишет автор поста.
Он же предположил, что случившееся — результат работы электроудочки. Однако причина гибели речных мидий всё равно непонятна.
«Я впервые вижу, чтобы мидии из ракушек повыпрыгивали, в чём мать родила, и убежали. На самом деле, скорее всего, они сначала погибли, а потом уже отвалились от раковины», — продолжил автор.
Местные жители не уверены, что причина в электроудочке. Один из белгородцев в комментариях предположил, что это, вероятно, случилось из-за какой-нибудь химии. Примечательно, что аналогичная ситуация на водохранилище была и ранее, как утверждают комментаторы.
Ещё один житель региона, сославшись на некоего специалиста, написал, что причиной может быть жара и нехватка кислорода.