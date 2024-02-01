Белгородец поджёг дом бывшей жены, где находились трое детей

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2023 года белгородец поругался с бывшей женой и её родственниками. Затем мужчина пришёл к их дому, чтобы с ними расправиться. Он облил входную дверь бензином и поджёг её. При этом обвиняемый знал, что в доме были шесть человек, в том числе дети 6, 8 и 10 лет.