Белгородец поджёг дом бывшей жены, где находились трое детей

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Белгородец едва не убил шесть человек, в том числе троих малолетних детей. Мужчину будут судить по ряду статей.
Прокуратура Яковлевского горокруга утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Строителя, обвиняемого в покушении на убийство, включая малолетних детей, с особой жестокостью и общеопасным способом.
По данным надзорного ведомства, в сентябре 2023 года белгородец поругался с бывшей женой и её родственниками. Затем мужчина пришёл к их дому, чтобы с ними расправиться. Он облил входную дверь бензином и поджёг её. При этом обвиняемый знал, что в доме были шесть человек, в том числе дети 6, 8 и 10 лет.
Огонь быстро распространился, поэтому потерпевшие застряли внутри жилища. Пожар потушили соседи, благодаря которым члены семьи не пострадали.
Теперь белгородца обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом в отношении малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также в покушении на уничтожение чужого имущества путём поджога. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
Напомним, осенью прошлого года житель Чернянского района обиделся на односельчанина и сжёг его сенохранилище. Сумма ущерба превысила 80 тыс. рублей.