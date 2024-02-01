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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Белгородца будут судить за покушение на убийство шести человек

Белгородец поджёг дом бывшей жены, где находились трое детей

1 февраля 2024, 16:04
Фото: 1MI

Белгородца будут судить за покушение на убийство шести человек

Мужчина из-за конфликта с экс-супругой поджёг входную дверь, хотя знал, что в доме находятся шесть человек, в том числе трое малолетних детей. Жителя региона будут судить за покушение на убийство шести человек, сообщили в областной прокуратуре.

Белгородец едва не убил шесть человек, в том числе троих малолетних детей. Мужчину будут судить по ряду статей.

Прокуратура Яковлевского горокруга утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Строителя, обвиняемого в покушении на убийство, включая малолетних детей, с особой жестокостью и общеопасным способом.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2023 года белгородец поругался с бывшей женой и её родственниками. Затем мужчина пришёл к их дому, чтобы с ними расправиться. Он облил входную дверь бензином и поджёг её. При этом обвиняемый знал, что в доме были шесть человек, в том числе дети 6, 8 и 10 лет.

Огонь быстро распространился, поэтому потерпевшие застряли внутри жилища. Пожар потушили соседи, благодаря которым члены семьи не пострадали.

Теперь белгородца обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом в отношении малолетнего, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также в покушении на уничтожение чужого имущества путём поджога. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, осенью прошлого года житель Чернянского района обиделся на односельчанина и сжёг его сенохранилище. Сумма ущерба превысила 80 тыс. рублей.

Белгородец сжёг сенохранилище односельчанина из-за обиды
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Поджог#Обвинение#Прокуратура области#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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