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Жители отдалённых сёл Белгородской области смогут выбрать оператора связи

Жители отдалённых сёл Белгородской области смогут выбрать оператора связи

31 января 2024, 11:30
Фото: Мегафон
Специалисты МегаФона запустили сеть 4G в 21 населенном пункте региона, где проживают в общей сложности около 5000 человек.

Это деревни Вериговка и Аркатово, хутор Леоновка Валуйского городского округа; в села Белый Колодец, Фощеватое, Сетное и Клинове Корочанского района, в Введенскую Готню и село Трефиловка Ракитянского района. Телеком-услуги стали доступны и в селах Барсучье, Лозовое и Ефремовку Ровеньского района, Озерово, Черкасское, Верхний Ольшанец, Триречное, Сажное и Калинино Яковлевского района.

В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с. Реализация проекта прошла в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».

«Новое телеком-оборудование и проведенные работы позволили жителям отдаленных населенных пунктов пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с горожанами, что и предполагает федеральная программа по устранению цифрового неравенства», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

Отметим, что ранее МегаФон подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тысяч человек.

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#Общество#Белгородская область#Мегафон#Интернет#4G#Цифровое неравенство#Артем Черненко
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