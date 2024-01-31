Жители отдалённых сёл Белгородской области смогут выбрать оператора связи

Это деревни Вериговка и Аркатово, хутор Леоновка Валуйского городского округа; в села Белый Колодец, Фощеватое, Сетное и Клинове Корочанского района, в Введенскую Готню и село Трефиловка Ракитянского района. Телеком-услуги стали доступны и в селах Барсучье, Лозовое и Ефремовку Ровеньского района, Озерово, Черкасское, Верхний Ольшанец, Триречное, Сажное и Калинино Яковлевского района.