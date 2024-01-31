Жители отдалённых сёл Белгородской области смогут выбрать оператора связи

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Это деревни Вериговка и Аркатово, хутор Леоновка Валуйского городского округа; в села Белый Колодец, Фощеватое, Сетное и Клинове Корочанского района, в Введенскую Готню и село Трефиловка Ракитянского района. Телеком-услуги стали доступны и в селах Барсучье, Лозовое и Ефремовку Ровеньского района, Озерово, Черкасское, Верхний Ольшанец, Триречное, Сажное и Калинино Яковлевского района.
В местах, где были проведены технические мероприятия, средние скорости мобильного интернета достигают 20 Мбит/с. Реализация проекта прошла в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».
«Новое телеком-оборудование и проведенные работы позволили жителям отдаленных населенных пунктов пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с горожанами, что и предполагает федеральная программа по устранению цифрового неравенства», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.
Отметим, что ранее МегаФон подключил к своей сети 24 населенных пунктов Белгородчины, где проживают около 6 тысяч человек.