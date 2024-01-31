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Суд

Влюбилась в заключённого: подробности дела против экс-инспектора белгородского УФСИН

31 января 2024, 09:39
Фото: 1MI
Суд

Правоохранители рассказали подробности дела против инспектора белгородской ФСИН

Недавно в Старом Осколе осудили распространителей наркотиков. В преступную группу входила сотрудница исправительного центра в Яковлевском горокруге. Подробности сообщает «9 Канал».

Экс-инспектора ФСИН осудили за превышение должностных полномочий, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в группе лиц по предварительному сговору в крупном размере. По второй статье обвинили и двух её сообщников — осуждённого и его приятеля.

Стало известно, что 24-летняя девушка была сотрудницей исправительного центра в Яковлевском горокруге. Туда на принудительные работы переводят заключённых из колоний общего или строгого режима.

Женщина была влюблена в 28-летнего заключённого. В октябре 2022 года сотрудница исправительного центра решила вступить в преступный сговор с осуждённым и его знакомым, чтобы продавать наркотики через тайники. План не удался — мужчин задержали на старооскольском посту ГИБДД.

Один из подсудимых через интернет заказал наркотики в крупном размере. Второй участник группы осуществлял перевозку наркотиков, а также предоставлял банковские карты. А вот сотрудница исправительного центра, которая находилась в близких отношениях с одним из преступников, предоставила свой автомобиль для поднятия тайника закладки, а также незаконно сделала ему удостоверение личности взамен утраченного. Она выкрала печати и сделала удостоверение.
Александр Мишустин, помощник старооскольского городского прокурора

Лидера преступной группы осудили на 15 лет, его соучастника и бывшую надзирательницу — на 11 лет.

Сюжет о заключённых
Видео: «9 Канал»
Экс-инспектор белгородского ФСИН отправится в тюрьму за сговор с осуждённым
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