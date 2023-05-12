В Белгородской области за мошенничество и взятки буду судить экс-инспектора ФСИН

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
За мошенничество и другие коррупционные преступления в Белгородской области будут судить бывшую сотрудницу уголовно-исполнительной инспекции. Расследование дела завершилось.
41-летняя обвиняемая в 2020 году не стала устанавливать браслет для отслеживания местоположения белгородцу. За это она попросила 5 тыс. рублей.
Уже в следующем году женщина пообещала помочь одной из потерпевших сдать экзамен на получение водительских прав, попросив взамен 25 тыс. рублей. При этом фактически оказать содействие должностное лицо никак не могло.
В 2021 году экс-инспектор закрыла глаза на нарушение со стороны своей поднадзорной. Родственник последней передал обвиняемой 15 тыс. рублей для решения вопроса. Спустя некоторое время произошёл ещё один аналогичный случай. За бездействие инспектор попросила 28 тыс. рублей.
В декабре того же года родственники поднадзорной попросили инспектора прикрыть её после совершения преступления. Суд решил заключить женщину под стражу, после чего родственник обратился к инспектору с просьбой решить этот вопрос. Должностному лицу передали 45 тыс. рублей, хотя возможностей для оказания помощи у неё не было.
Также инспектор помогла за 20 тыс. рублей осуждённому, скрывающемуся от исправительных работ.
Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.