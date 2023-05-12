В Белгородской области за мошенничество и взятки буду судить экс-инспектора ФСИН

В декабре того же года родственники поднадзорной попросили инспектора прикрыть её после совершения преступления. Суд решил заключить женщину под стражу, после чего родственник обратился к инспектору с просьбой решить этот вопрос. Должностному лицу передали 45 тыс. рублей, хотя возможностей для оказания помощи у неё не было.