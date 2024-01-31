Написавший диплом с ChatGPT россиянин с помощью нейросети нашёл жену

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Выпускник московского РГГУ Александр Жадан расстался с девушкой. Парень хотел, чтобы поиск новой спутницы не мешал ему учиться, заниматься хобби и общаться с людьми, поэтому научил нейросеть общаться с представительницами противоположного пола.
Нейросеть отсеивала кандидаток без заполненной анкеты, фотографий, работы, с указанным знаком зодиака. После ChatGPT переписывался с девушками и выявлял тех, которые подходят для свиданий. В результате осталось четыре девушки. С тремя Александр сохранил дружбу, а с одной, будущей женой Кариной, начал более близкие отношения.
Со временем бот стал его помощником в общении с девушкой, нейросеть подсказывала, как лучше с ней общаться, предлагала, как провести свидание. После года отношений с девушкой бот предложил сделать ей предложение. Вариант предложения также сформировала нейросеть. Свадьба состоится в августе 2024 года.
Напомним, что ранее Александр Жадан написал диплом с помощью ChatGPT.