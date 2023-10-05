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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Нейросети до сих пор отказываются говорить о Шебекино в Белгородской области

Как бы есть, но всё равно нет: нейросеть не может говорить о белгородском Шебекино

5 октября 2023, 11:33
Фото: Midjourney

Нейросети до сих пор отказываются говорить о Шебекино в Белгородской области

Министр цифрового развития Сергей Четвериков сообщил, что белгородцы жаловались на голосового помощника, который неверно определяет город Шебекино. Чиновник заявил, что это исправили. Однако один из проектов по GPT всё ещё отказывается говорить о городе.

Накануне белгородцы заметили, что один из проектов по GPT отказался отвечать, что такое Шебекино. При этом другие населённые пункты Белгородской области в чате отображаются. Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков написал, что проблема решена.

Многие жаловались на то, что голосовой помощник «Яндекса» неверно определяет город Шебекино. Теперь всё исправили — проверяйте.
Сергей Четвериков, глава белгородского минцифры

Редакция Бел.Ру решила проверить, что теперь по поводу приграничного города пишут в YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Как оказалось, ничего не изменилось и нейросеть упорно отвергает любые вопросы о Шебекино с разными формулировками. В частности, на вопрос о том, в каком горокруге находится село Новая Таволжанка, нейросеть отвечать не захотела.

Интересно, что, если написать «Щебекино», то в чате отвечают, что это город в Белгородской области.

Фото: Bel.ru
Город, которого нет: нейросети не готовы говорить о белгородском Шебекино
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#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Наталья Корявых#Нейросеть#Сергей Четвериков
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