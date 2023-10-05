Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Накануне белгородцы заметили, что один из проектов по GPT отказался отвечать, что такое Шебекино. При этом другие населённые пункты Белгородской области в чате отображаются. Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков написал, что проблема решена.
Многие жаловались на то, что голосовой помощник «Яндекса» неверно определяет город Шебекино. Теперь всё исправили — проверяйте.
Сергей Четвериков, глава белгородского минцифры
Редакция Бел.Ру решила проверить, что теперь по поводу приграничного города пишут в YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Как оказалось, ничего не изменилось и нейросеть упорно отвергает любые вопросы о Шебекино с разными формулировками. В частности, на вопрос о том, в каком горокруге находится село Новая Таволжанка, нейросеть отвечать не захотела.
Интересно, что, если написать «Щебекино», то в чате отвечают, что это город в Белгородской области.