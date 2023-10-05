Редакция Бел.Ру решила проверить, что теперь по поводу приграничного города пишут в YaGPT 2 — нейросети «Яндекса». Как оказалось, ничего не изменилось и нейросеть упорно отвергает любые вопросы о Шебекино с разными формулировками. В частности, на вопрос о том, в каком горокруге находится село Новая Таволжанка, нейросеть отвечать не захотела.