Белгородского медика обвиняют в получении подкупа за информацию о закупке

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней заведующей клинико-диагностической лабораторией одного из медучреждений.
В январе 2021 года женщина получила от гендиректора одной из коммерческих организаций Белгорода 200 тыс. рублей. Деньги ей передали за предоставление информации о предстоящих закупках для нужд лаборатории и предоставление преимущества данной организации при участии в аукционе.
Заведующую обвиняют в «незаконном получение лицом, представляющем интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, денег, за совершение действий в интересах дающего их лица, совершенное в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ — до десяти лет тюрьмы). Уголовное дело направили в суд.
Ранее в суд для рассмотрения отправили уголовное дело по обвинению директора организации. Напомним, что бизнесмена будут судить за подкуп медиков на 1,4 млн рублей.