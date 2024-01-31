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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Подкуп

Белгородского медика обвиняют в получении подкупа за информацию о закупке

31 января 2024, 13:06
Фото: 1MI
Подкуп

Завлабораторией в Белгороде пойдёт под суд за получение подкупа

Заведующая клинико-диагностической лабораторией медучреждения получила 200 тыс. рублей от директора коммерческой компании. За это женщина предоставила ему информацию о предстоящей закупке. Подробности опубликовал региональный следком.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней заведующей клинико-диагностической лабораторией одного из медучреждений.

В январе 2021 года женщина получила от гендиректора одной из коммерческих организаций Белгорода 200 тыс. рублей. Деньги ей передали за предоставление информации о предстоящих закупках для нужд лаборатории и предоставление преимущества данной организации при участии в аукционе.

Заведующую обвиняют в «незаконном получение лицом, представляющем интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, денег, за совершение действий в интересах дающего их лица, совершенное в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ — до десяти лет тюрьмы). Уголовное дело направили в суд.

Ранее в суд для рассмотрения отправили уголовное дело по обвинению директора организации. Напомним, что бизнесмена будут судить за подкуп медиков на 1,4 млн рублей.

Гендиректора компании будут судить за подкуп белгородских медиков на 1,4 млн рублей
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