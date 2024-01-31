Белгородского медика обвиняют в получении подкупа за информацию о закупке

В январе 2021 года женщина получила от гендиректора одной из коммерческих организаций Белгорода 200 тыс. рублей. Деньги ей передали за предоставление информации о предстоящих закупках для нужд лаборатории и предоставление преимущества данной организации при участии в аукционе.