Дурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейского

Выпивший гражданин другой страны пытался подкупить белгородского полицейского, который остановил его на дороге. Мужчина положил 20 тыс. рублей в паспорт, несмотря на отказ правоохранителя от денег. Гаишник сообщил о случившемся в ОМВД.
16 ноября 40-летний мужчина сел за руль пьяным. В Белгородском районе его остановил полицейский. На нарушителя составили административный протокол. Он пытался договориться с гаишником и предложил решить вопрос на месте. Мужчина передал правоохранителю 20 тыс. рублей, однако последний позвонил в полицию. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Ранее сообщалось, что другой белгородец пытался откупиться от полиции за незаконное трудоустройство иностранца. До этого прокурора в Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки.