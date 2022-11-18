Дурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейского

16 ноября 40-летний мужчина сел за руль пьяным. В Белгородском районе его остановил полицейский. На нарушителя составили административный протокол. Он пытался договориться с гаишником и предложил решить вопрос на месте. Мужчина передал правоохранителю 20 тыс. рублей, однако последний позвонил в полицию. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства преступления.