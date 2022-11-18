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Дурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейского

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Мужчина положил в паспорт 20 тыс. рублей и передал гаишнику. Последний позвонил в ОМВД, сообщили в региональном СК.

Выпивший гражданин другой страны пытался подкупить белгородского полицейского, который остановил его на дороге. Мужчина положил 20 тыс. рублей в паспорт, несмотря на отказ правоохранителя от денег. Гаишник сообщил о случившемся в ОМВД.

16 ноября 40-летний мужчина сел за руль пьяным. В Белгородском районе его остановил полицейский. На нарушителя составили административный протокол. Он пытался договориться с гаишником и предложил решить вопрос на месте. Мужчина передал правоохранителю 20 тыс. рублей, однако последний позвонил в полицию. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что другой белгородец пытался откупиться от полиции за незаконное трудоустройство иностранца. До этого прокурора в Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Иностранец
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