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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

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Белгородцу назначили крупный штраф за коммерческий подкуп

29 марта 2023, 14:01
Фото: 1MI
Работник одного из губкинских предприятий вынудил директоров двух организаций, занимающихся ремонтом оборудования, заплатить ему 150 тыс. рублей. Подробностями уголовного дела поделились в региональном СК.
Сюжет
Суд

В Губкинском городском округе осудили 49-летнего местного жителя за коммерческий подкуп (ч. 6 ст. 204 УК РФ). Подсудимый работал с 2014 года начальником участка ремонта и обслуживания компрессорного оборудования на одном из предприятий. Он вынудил директоров двух фирм заплатить ему 150 тыс. рублей.

В должностные обязанности обвиняемого входили контроль и подтверждение фактических объёмов работ, включаемых в итоговые акты о приёмке работ по ремонту оборудования. В 2017 году мужчина подписал три промежуточных акта о подтверждении качества выполненных работ по договорам на ремонт оборудования за вознаграждение. Деньги он потратил по своему усмотрению.

По указанному делу состоялся суд. Как уточнили в областной прокуратуре, белгородца оштрафовали на 300 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Губкинский горокруг#Суд#Штраф#Приговор#Предприятие#Коммерческий подкуп#Происшествия
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