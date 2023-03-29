Белгородцу назначили крупный штраф за коммерческий подкуп

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:03
В Губкинском городском округе осудили 49-летнего местного жителя за коммерческий подкуп (ч. 6 ст. 204 УК РФ). Подсудимый работал с 2014 года начальником участка ремонта и обслуживания компрессорного оборудования на одном из предприятий. Он вынудил директоров двух фирм заплатить ему 150 тыс. рублей.
В должностные обязанности обвиняемого входили контроль и подтверждение фактических объёмов работ, включаемых в итоговые акты о приёмке работ по ремонту оборудования. В 2017 году мужчина подписал три промежуточных акта о подтверждении качества выполненных работ по договорам на ремонт оборудования за вознаграждение. Деньги он потратил по своему усмотрению.
По указанному делу состоялся суд. Как уточнили в областной прокуратуре, белгородца оштрафовали на 300 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.