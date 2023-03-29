Белгородцу назначили крупный штраф за коммерческий подкуп

В должностные обязанности обвиняемого входили контроль и подтверждение фактических объёмов работ, включаемых в итоговые акты о приёмке работ по ремонту оборудования. В 2017 году мужчина подписал три промежуточных акта о подтверждении качества выполненных работ по договорам на ремонт оборудования за вознаграждение. Деньги он потратил по своему усмотрению.