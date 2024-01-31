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Мария Груздова

19-летняя оскольчанка отличилась среди силачей на Кубке России по тяжёлой атлетике

31 января 2024, 09:12
Фото: региональный минспорт
Мария Груздова

Белгородка выиграла Кубок России по тяжёлой атлетике

Жительница Старого Оскола на соревнованиях в Туле выиграла Кубок России по тяжёлой атлетике и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Об успехах белгородки рассказали в региональном министерстве спорта.

Жительница Старого Оскола Мария Груздова выиграла Кубок России по тяжёлой атлетике. Девушка стала победительницей в весовой категории до 81 кг.

В сумме двоеборья белгородка показала результат 240 кг, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Соревнования проводились среди мужчин и женщин на стадионе «Арсенал» в Туле. К турниру девушку готовил тренер Дмитрий Водяха.

Напомним, что в прошлом году врач-стоматолог из Старого Оскола Анна Коротких посетила Перу в Южной Америке, где приняла участие в международном конкурсе фитнес-бикини и завоевала сразу три золотые медали.

Награждение Марии ГруздовойНаграждение Марии Груздовой
Мария Груздова с тренеромМария Груздова с тренером
Мария ГруздоваМария Груздова
Награждение Марии Груздовой
Фото: региональный минспорт
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#Белгородская область#Старый Оскол#Спорт#Соревнования#Кубок#Тяжелая атлетика#Новости Старого Оскола#Победительница#Александра Склярова
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