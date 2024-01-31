19-летняя оскольчанка отличилась среди силачей на Кубке России по тяжёлой атлетике

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Жительница Старого Оскола Мария Груздова выиграла Кубок России по тяжёлой атлетике. Девушка стала победительницей в весовой категории до 81 кг.
В сумме двоеборья белгородка показала результат 240 кг, выполнив норматив мастера спорта международного класса.
Соревнования проводились среди мужчин и женщин на стадионе «Арсенал» в Туле. К турниру девушку готовил тренер Дмитрий Водяха.
Напомним, что в прошлом году врач-стоматолог из Старого Оскола Анна Коротких посетила Перу в Южной Америке, где приняла участие в международном конкурсе фитнес-бикини и завоевала сразу три золотые медали.