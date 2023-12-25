Лучше бразильянок: белгородка победила в международном конкурсе фитнес-бикини

Белгородский стоматолог победила в международном конкурсе фитнес-бикини

Анна Коротких начала заниматься бодибилдингом после рождения ребёнка, а на подготовку к участию в конкурсе у неё было всего восемь недель. Тем не менее девушка справилась с трудностями и уехала из Перу сразу с тремя золотыми медалями.

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