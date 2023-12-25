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Анна Коротких

Лучше бразильянок: белгородка победила в международном конкурсе фитнес-бикини

25 декабря 2023, 12:23
Фото: «9 Канал»
Анна Коротких

Белгородский стоматолог победила в международном конкурсе фитнес-бикини

Анна Коротких начала заниматься бодибилдингом после рождения ребёнка, а на подготовку к участию в конкурсе у неё было всего восемь недель. Тем не менее девушка справилась с трудностями и уехала из Перу сразу с тремя золотыми медалями.
Сюжет
Конкурс

Врач-стоматолог из Старого Оскола Анна Коротких посетила Перу в Южной Америке. Там она приняла участие в международном конкурсе фитнес-бикини, где завоевала сразу три золотые медали.

Девушка рассказала журналистам «9 Канала», что пришла в фитнес-бикини уже после рождения ребёнка. Изначально белгородка хотела просто отдохнуть в Перу, но попала туда на время проведения конкурса. Тогда она и решила участвовать, но на подготовку оставалось всего восемь недель.

Белгородка победила сразу в трёх номинациях конкурса: в Россию она приехала с тремя золотыми медалями. Всего в конкурсе участвовали более 300 бодибилдеров из разных стран. Девушку уже пригласили на следующие соревнования, которые пройдут в Аргентине.

Тренер Анны считает, что изначально бодибилдер не была одарена необходимыми данными для фитнес-бикини, поэтому пришлось проделать немаленькую работу для успеха.

Она упёртая и дисциплинированная, может держать режим. Потому что подготовка — это рутина, которую не многие вывозят.
объяснила тренер
Сюжет о победительнице конкурса
Видео: «9 Канал»
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