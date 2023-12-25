Лучше бразильянок: белгородка победила в международном конкурсе фитнес-бикини

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Врач-стоматолог из Старого Оскола Анна Коротких посетила Перу в Южной Америке. Там она приняла участие в международном конкурсе фитнес-бикини, где завоевала сразу три золотые медали.
Девушка рассказала журналистам «9 Канала», что пришла в фитнес-бикини уже после рождения ребёнка. Изначально белгородка хотела просто отдохнуть в Перу, но попала туда на время проведения конкурса. Тогда она и решила участвовать, но на подготовку оставалось всего восемь недель.
Белгородка победила сразу в трёх номинациях конкурса: в Россию она приехала с тремя золотыми медалями. Всего в конкурсе участвовали более 300 бодибилдеров из разных стран. Девушку уже пригласили на следующие соревнования, которые пройдут в Аргентине.
Тренер Анны считает, что изначально бодибилдер не была одарена необходимыми данными для фитнес-бикини, поэтому пришлось проделать немаленькую работу для успеха.
Она упёртая и дисциплинированная, может держать режим. Потому что подготовка — это рутина, которую не многие вывозят.
объяснила тренер