Белгородское минспорта не нашло в России часть оборудования для лёгкой атлетики

На еженедельном оперативном совещании правительства региона доложили о ходе реализации 12 нацпроектов, на которые в области направлено почти 15 млрд рублей. У некоторых министерств есть проблемы с контрактацией и исполнением бюджета. В том числе — у министерства спорта.

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