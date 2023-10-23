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Белгородское минспорта не нашло в России часть оборудования для лёгкой атлетики

Белгородское минспорта не нашло в России часть оборудования для лёгкой атлетики

23 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
На еженедельном оперативном совещании правительства региона доложили о ходе реализации 12 нацпроектов, на которые в области направлено почти 15 млрд рублей. У некоторых министерств есть проблемы с контрактацией и исполнением бюджета. В том числе — у министерства спорта.

По докладу министра цифрового развития, в Белгородской области реализуется 46 региональных проектов, на которые выделили 14,94 млрд рублей. Согласно промежуточным итогам, лидирующие позиции по заключённым контрактам занимают минстрой, министерство ЖКХ и министерство здравоохранения, а по освоению выделенных денег — министерства образования, культуры, траспорта, экономики и развития, здравоохранения.

По обоим показателям большие риски у министерства спорта. Из 22,7 млн рублей, выделенных на проекты, минспорт реализовал только 13,2 миллиона — 58,3%. Наталья Жигалова считает, что рисков нет, поскольку до конца года министерство закупит оборудование для лёгкой атлетики на 7,2 млн рублей.

«Мы выставляли на торги оборудование для лёгкой атлетики и оружие. И оно не состоялось, потому что такого оборудования нет в России. Проработали импортозамещения с федерацией. Рисков не видим»
Наталья Жигалова

Услышав такой доклад, Вячеслав Гладков тоже не увидел рисков в освоении денег и согласился с министром. Вот только куда денут оставшиеся 2,3 млн рублей — не объяснили.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Касается каждого#Министерство спорта#Белгород#Вячеслав Гладков#Нацпроекты#Исполнение бюджета#Лёгкая атлетика#Наталья Жигалова#Екатерина Никулина#Минспорт
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