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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Фото тематическое

Историческое здание обанкроченного Валуйского ЛВЗ вновь выставили на продажу

30 января 2024, 07:57
Фото: 1MI
Фото тематическое

Здание ЛВЗ в Валуйках выставили на продажу в Сети

В этот раз объявление обнаружилось на одном из тематических сайтов в Сети. В заголовке объявления речь идёт о продаже здания площадью 2690 кв. м. В общий же состав комплекса входят земельный участок и 23 постройки.

Историческое здание Валуйского ликёро-водочного завода выставили на продажу за 170 млн рублей. Продавец требует по 63,2 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь самого здания составляет 2690 квадратных метров.

В целом же в имущественный комплекс входят земельный участок площадью 13,7 тыс. кв. метров, на котором располагаются склады, дом быта, подсобные здания, цеха, хранилища, проходная, ангар, магазин, гараж, а также производственные здания. В общем — 23 постройки.

Также отмечается, что покупатель приобретёт не только сам ЛВЗ, но и его историю. В комплекс входит в том числе исторический винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия. Его построили ещё 120 лет назад.

ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» признали банкротом в 2021 году. Предприятие пыталось заключить мировое соглашение с кредиторами. Последние выдвинули требования в 491 млн рублей.

Местные жители тем временем просили «довести до ума, а не растаскивать на кирпичи» историческое здание. Белгородцы были недовольны тем, что объект культурного наследия могут продать. Однако глава горокруга Алексей Дыбов отвечал, что торги проводятся по закону.

Валуйский ЛВЗВалуйский ЛВЗ
Валуйский ЛВЗВалуйский ЛВЗ
Валуйский ЛВЗ
Фото: avito.ru
Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
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#Общество#Белгородская область#Валуйки#Белгород#Наталья Корявых#Объект культурного наследия#Валуйский лвз#Винокуренный завод Добычина
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