Историческое здание обанкроченного Валуйского ЛВЗ вновь выставили на продажу

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Историческое здание Валуйского ликёро-водочного завода выставили на продажу за 170 млн рублей. Продавец требует по 63,2 тыс. рублей за квадратный метр. Площадь самого здания составляет 2690 квадратных метров.
В целом же в имущественный комплекс входят земельный участок площадью 13,7 тыс. кв. метров, на котором располагаются склады, дом быта, подсобные здания, цеха, хранилища, проходная, ангар, магазин, гараж, а также производственные здания. В общем — 23 постройки.
Также отмечается, что покупатель приобретёт не только сам ЛВЗ, но и его историю. В комплекс входит в том числе исторический винокуренный завод Добычина — объект культурного наследия. Его построили ещё 120 лет назад.
ОАО «Валуйский ликёро-водочный завод» признали банкротом в 2021 году. Предприятие пыталось заключить мировое соглашение с кредиторами. Последние выдвинули требования в 491 млн рублей.
Местные жители тем временем просили «довести до ума, а не растаскивать на кирпичи» историческое здание. Белгородцы были недовольны тем, что объект культурного наследия могут продать. Однако глава горокруга Алексей Дыбов отвечал, что торги проводятся по закону.