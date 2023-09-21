Конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ в Белгородской области продлили

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Суд решил продлить на три месяца конкурсное производство на Валуйском ликёро-водочном заводе. Это одно из старейших предприятий в отрасли. Следующее судебное заседание назначили на 13 декабря.
Как напоминает агентство, на торги выставлены товарные знаки ЛВЗ в количестве 30 штук и стоимостью от 31 тыс. до 91 тыс. рублей. Однако цена может снизиться до 50%.
Ранее имущественный комплекс ликёро-водочного завода продали на торгах за 31,7 млн рублей.
Также сообщается, что в состав производственного комплекса входят земельный участок с помещениями, скважиной, забором и оборудованием. Ещё на территории находится объект культурного наследия регионального значения «Винокуренный завод Добычина».
Ранее белгородцы просили не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь шла как раз об упомянутом ЛВЗ и входящем в него историческом винокуренном заводе Добычина. В январе комплекс выставили на торги, но жители просили не рушить здание, а привести его в порядок.