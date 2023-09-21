Конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ в Белгородской области продлили

Ранее белгородцы просили не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь шла как раз об упомянутом ЛВЗ и входящем в него историческом винокуренном заводе Добычина. В январе комплекс выставили на торги, но жители просили не рушить здание, а привести его в порядок.