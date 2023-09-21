Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

фото тематическое

Конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ в Белгородской области продлили

21 сентября 2023, 14:32
Фото: 1MI
фото тематическое
По решению суда конкурсное производство на Валуйском ЛВЗ продлили на три месяца. Следующее судебное заседание состоится 13 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд решил продлить на три месяца конкурсное производство на Валуйском ликёро-водочном заводе. Это одно из старейших предприятий в отрасли. Следующее судебное заседание назначили на 13 декабря.

Как напоминает агентство, на торги выставлены товарные знаки ЛВЗ в количестве 30 штук и стоимостью от 31 тыс. до 91 тыс. рублей. Однако цена может снизиться до 50%.

Ранее имущественный комплекс ликёро-водочного завода продали на торгах за 31,7 млн рублей.

Также сообщается, что в состав производственного комплекса входят земельный участок с помещениями, скважиной, забором и оборудованием. Ещё на территории находится объект культурного наследия регионального значения «Винокуренный завод Добычина».

Ранее белгородцы просили не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь шла как раз об упомянутом ЛВЗ и входящем в него историческом винокуренном заводе Добычина. В январе комплекс выставили на торги, но жители просили не рушить здание, а привести его в порядок.

Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
Узнать подробнее
Читайте также:
Товарные знаки обанкротившегося ЛВЗ в Белгородской области выставили на торгиВалуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателейВ обанкротившемся Валуйском ЛВЗ сменили конкурсного управляющего
#Белгородская область#Экономика#Валуйки#Белгород#Наталья Корявых#Объект культурного наследия#Валуйский лвз
Подпишитесь
ВСУ обстреляли предприятие в Белгородской области
Сегодня, 14:00
Москва побила, а Белгород нет: синоптики рассказали о температурных рекордах
Сегодня, 14:21
Минпромторг второй год подряд признает белгородскую ярмарку «Южная» лучшей в России
Сегодня, 12:02
Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в Белгороде
Сегодня, 09:38
Очередную партию гуманитарного груза в зону СВО передал депутат облдумы Фёдор Сулим
Сегодня, 12:17
В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава
Сегодня, 12:59