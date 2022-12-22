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Валуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателей

Сегодня, 14:13
Фото: Bel.ru
Торги по продаже предприятия не состоялись, пишет «Ъ-Черноземье». Сам завод был обанкрочен ещё в 2021 году.

Производственный комплекс Валуйского ЛВЗ и исторический винокуренный завод Добычина снова не заинтересовали покупателей. На торги никто не явился.

В лот входили земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м и здания на нём, в том числе и памятник архитектуры регионального значения — Винокуренный завод Добычина, а также 310 единиц оборудования. Начальная цена составляла 50,3 млн рублей, но могла снизиться до 35,2 млн рублей.

Завод пытаются продать не впервые. В августе предприятие планировали продать за 71,8 млн рублей. Торги тогда тоже не состоялись. Напомним, ЛВЗ обанкротился в 2021 году.

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#Белгородская область#Валуйки#Валуйский лвз#Экономика#Торги#Наталья Корявых
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