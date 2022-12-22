Валуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателей

Производственный комплекс Валуйского ЛВЗ и исторический винокуренный завод Добычина снова не заинтересовали покупателей. На торги никто не явился.
В лот входили земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м и здания на нём, в том числе и памятник архитектуры регионального значения — Винокуренный завод Добычина, а также 310 единиц оборудования. Начальная цена составляла 50,3 млн рублей, но могла снизиться до 35,2 млн рублей.
Завод пытаются продать не впервые. В августе предприятие планировали продать за 71,8 млн рублей. Торги тогда тоже не состоялись. Напомним, ЛВЗ обанкротился в 2021 году.