Валуйский ЛВЗ с винокуренным заводом вновь не заинтересовал покупателей

В лот входили земельный участок площадью 13,8 тыс. кв. м и здания на нём, в том числе и памятник архитектуры регионального значения — Винокуренный завод Добычина, а также 310 единиц оборудования. Начальная цена составляла 50,3 млн рублей, но могла снизиться до 35,2 млн рублей.