Белгородцы стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей

Самый высокий прирост в годовом отношении по объёму и количеству выданных автокредитов наблюдался в Белгородской и Самарской областях. За год в Белгородской области объёмы автокредитов выросли на 127%, а количество на 97%. Отметим, что область также вошла в топ-30 по объёму выданных кредитов, заняв 28-е место.