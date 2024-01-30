Белгородцы стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В последнем месяце 2023 года объёмы новых автокредитов в годовом отношении выросли на 96% по стране. В этот месяц в России было выдано 62,74 тыс. займов на 96,33 млрд рублей. Месяцем ранее россиянам выдали 58,13 тыс. кредитов на 88,78 млрд рублей. Средний чек кредита составил 1,54 млн рублей.
Стоит отметить, что годом ранее в декабре было выдано 40,07 тыс. кредитов на 49,12 млрд рублей.
Самый высокий прирост в годовом отношении по объёму и количеству выданных автокредитов наблюдался в Белгородской и Самарской областях. За год в Белгородской области объёмы автокредитов выросли на 127%, а количество на 97%. Отметим, что область также вошла в топ-30 по объёму выданных кредитов, заняв 28-е место.
В декабре прошлого года белгородцам выдали 715 кредитов на покупку авто. Средний чек составил 1,31 млн рублей. Для сравнения: в последний месяц 2022 года белгородцы получили 363 кредита, средний чек — 1,14 млн рублей.
В лидерах рейтинга оказалась Москва. Там было выдано в декабре пять тысяч кредитов. После расположилась Московская область с 4,50 тыс. кредитов.