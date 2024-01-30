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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Автомобили

Белгородцы стали чаще брать кредиты на покупку автомобилей

30 января 2024, 09:31
Фото: Midjourney
Автомобили

Объёмы автокредитования в Белгородской области за год выросли на 127%

В декабре 2023 года жители Белгородской области взяли 715 автокредитов. Годом ранее в регионе оформили только 363 таких займа. Статистику предоставили в Объединённом кредитном бюро.

В последнем месяце 2023 года объёмы новых автокредитов в годовом отношении выросли на 96% по стране. В этот месяц в России было выдано 62,74 тыс. займов на 96,33 млрд рублей. Месяцем ранее россиянам выдали 58,13 тыс. кредитов на 88,78 млрд рублей. Средний чек кредита составил 1,54 млн рублей.

Стоит отметить, что годом ранее в декабре было выдано 40,07 тыс. кредитов на 49,12 млрд рублей.

Самый высокий прирост в годовом отношении по объёму и количеству выданных автокредитов наблюдался в Белгородской и Самарской областях. За год в Белгородской области объёмы автокредитов выросли на 127%, а количество на 97%. Отметим, что область также вошла в топ-30 по объёму выданных кредитов, заняв 28-е место.

В декабре прошлого года белгородцам выдали 715 кредитов на покупку авто. Средний чек составил 1,31 млн рублей. Для сравнения: в последний месяц 2022 года белгородцы получили 363 кредита, средний чек — 1,14 млн рублей.

В лидерах рейтинга оказалась Москва. Там было выдано в декабре пять тысяч кредитов. После расположилась Московская область с 4,50 тыс. кредитов.

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#Белгородская область#Экономика#Кредит#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Автокредит
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