Суд решил взыскать с трейдера «Агро-Белогорья» порядка 8 млн взятых в кредит рублей

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 14:00
Арбитражный суд Москвы решил взыскать в пользу АО «Райфайзенбанк» порядка 8 млн рублей с компаний «Белгородский трейдер» и «БМТК». Обе организации зарегистрированы в Белгороде по адресу улица Шевченко, 1.
Так, решено было взыскать 7,5 млн рублей по задолженности и порядка 420 тыс. рублей за госпошлину, неустойку и проценты по кредиту. Решение суда при этом можно обжаловать в течение месяца — до 9 апреля.
Отметим, что ООО «Белгородский трейдер» на постоянной основе реализует мясосырье от крупнейшего Белгородского производителя «Агро-Белогорье». Как и «БМТК», компания принадлежит Константину Зайнулину. За 2022 год «Трейдер» отчитался о чистой прибыли в 29 тыс. рублей.
Гендиректором ГК «Агро-Белогорье» является Владимир Зотов — миллиардер и депутат Белгородской облдумы. Подробнее о нём и о том, как он «владеет» регионом, можно прочитать в нашем специальном материале.