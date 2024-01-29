Не всё так оптимистично: белгородцам рассказали об экологических проблемах региона

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По итогам 2022 года Белгородская область по основным показателям получила «С»-уровень экологической обстановки. «С» означает средний уровень благополучности. Соответствующие оценки регион получил за показатели по отходам, загрязнению воды, почвы и воздуха.
В 2022 году в Белгородской области 59% городского населения находились в городах со значительным превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. 103 кг выбросов от стационарных источников пришлось на душу населения. Всего выбросов от стационарных источников составило 158 тыс. тонн.
Качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 85,4% населения региона.
Помимо этого, в 2022 году в области собрано 398 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. 306 тыс. тонн отходов захоронено. Также обнаружено 207 несанкционированных свалок.
Самая сложная ситуация в 2022 году наблюдалась в Астраханской, Ростовской, Московской, Курганской, Челябинской, Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Хакасии и Бурятии. Эти субъекты получили рейтинг Е (наиболее неблагополучный регион). Самыми благополучными стали Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области.