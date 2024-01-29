Не всё так оптимистично: белгородцам рассказали об экологических проблемах региона

Самая сложная ситуация в 2022 году наблюдалась в Астраханской, Ростовской, Московской, Курганской, Челябинской, Иркутской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Хакасии и Бурятии. Эти субъекты получили рейтинг Е (наиболее неблагополучный регион). Самыми благополучными стали Адыгея и Марий Эл, Пензенская и Орловская области.