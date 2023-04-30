В Белгороде рассказали о проблемах с экологией в танце

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В 2015 году организовался Всероссийский фестиваль «ВузЭкоФест», который объединяет многие вузы России и неравнодушных людей, которые борются с проблемами с экологией. В 2017 году к фестивалю присоединился и БГТУ им. В. Г. Шухова.
В текущем году своё видение экологической ситуации представили участники мастерской современной хореографии «PRОтанцуй», которая работает на базе вуза.
«В недрах моря» — это уникальный хореографический спектакль, где в необычной творческой форме — с помощью движений, музыки и света –напомнили о ценности ресурсов мирового океана, их нерациональном использовании, загрязнении пластиковым мусором, добыче полезных ископаемых и разливах нефти. Перфоманс поднял глобальные экологические вопросы и заставил их переосмыслить.
Мы с ребятами на протяжении многих месяцев готовили этот спектакль. Тема очень важная для всех нас. Я надеюсь, что мы донесли до вас, что всё начинается с каждого из нас.
Елена Полухина, руководитель коллектива «PRОтанцуй»
«ВузЭкоФест» — молодёжный федеральный проект по формированию сообщества лидеров-наставников в области охраны окружающей среды. Его участники представляют свои инициативные разработки, творческие проекты и исследования, посвящённые деятельности в сфере экологии, переработке отходов, высадке зелёных насаждений. В 2023 году «ВузЭкоФест» проходит с 17 по 30 апреля.