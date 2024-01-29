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Интервью с Екатериной Ивановой

До сих пор не восстановилась: белгородка спасала бойцов и получила ранение

29 января 2024, 15:46
Фото: RT
Интервью с Екатериной Ивановой

Фельдшер из Белгородской области закрыла собой бойца и получила медаль

Екатерина Иванова в интервью рассказала, за что её удостоили медали «За отвагу». Девушка прикрыла собой раненого бойца. ВСУ специально целились в машину с красным крестом, чтобы вывести медиков из строя. Видео опубликовали в RT.

Фельдшер из Белгородской области Екатерина Иванова до сих пор не восстановилась после того, как получила ранения при атаке ВСУ. Девушка закрыла собой раненого бойца. За свои действия на фронте белгородка получила медаль за отвагу.

Как объяснила Иванова, они попали в засаду, а противник специально целился в автомобиль с красным крестом. По её словам, планировалось вывести медиков из строя. В тот момент девушка была рядом с носилками и прикрыла собой раненого военнослужащего. Сама она тоже впоследствии получила ранения, но выбраться из-под атаки всем удалось.

«Мне посекло руки, поясницу, шею, большой осколок застрял у меня в плече. Мы выбрались, добрались до своих, нашли машины и уже оставили раненых в госпитале без потерь», — вспоминает фельдшер.

За эти действия медика удостоили медали «За отвагу».

В ноябре белгородку наградил медалью губернатор Вячеслав Гладков. Награждение проходило на открытии выставки-форума «Россия». О подвиге белгородского фельдшера даже написали в школьных учебниках.

Интервью с Екатериной Ивановой
Видео: RT
Бывшего сенатора и героя СВО Гладков наградил медалями
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