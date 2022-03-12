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Posted 12 марта 2022, 16:47

Published 12 марта 2022, 16:47

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Гладков навестил белгородку, спасшую солдата во время спецоперации на Украине

12 марта 2022, 16:47
Сюжет
Губернатор
Медик закрыла собой тяжелораненого военного. Губернатор встретился с девушкой и даже договорился пробежать с ней Белгородский марафон. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил военнослужащую медицинской службы прапорщика Екатерину Иванову, которая закрыла собой тяжелораненого солдата, когда санитарный автомобиль попал под миномётный обстрел. Медик получила осколочное ранение, но спасла парня.

Девушка рассказала губернатору, что начала служить в Вооружённых силах России девять лет назад. Такое решение она приняла после окончания медицинского колледжа НИУ «БелГУ». По словам Екатерины, она не сомневалась в своём выборе.

Безгранично сильная духом девчонка. И целеустремлённая. Рад личному знакомству. Сейчас восстанавливается в военном госпитале. Пожелаем ей все вместе здоровья! Вячеслав Гладков

По словам губернатора, девушка планирует пробежать Белгородский марафон. Как оказалось, почти каждое утро прапорщик Иванова преодолевает дистанцию в 10 км.

Днём ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил Екатерине Ивановой медаль за отвагу. Награждение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Украина#Вячеслав Гладков
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