Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков наградил медалями «В память 80-летия Прохоровского сражения» троих белгородцев — экс-сенатора Николая Рыжкова, ветерана СВО Максима Козлова, фельдшера и участницу спецоперации Екатерину Иванову. Награждение проходило на на открытии выставки-форума «Россия». Как сообщили в региональном оперштабе, этой медали удостоят 380 человек.
«На открытии выставки-форума „Россия“ Вячеслав Гладков вручил медали „В память 80-летия Прохоровского сражения“. Всего медаль получат 380 человек», — говорится в сообщении управления регбезопасности.
Напомним, выставка-форум «Россия» открылась сегодня, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля следующего года. На мероприятии представлен стенд от Белгородской области.