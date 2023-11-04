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Гладков вручил белгородцам медали «В память 80-летия Прохоровского сражения»

Бывшего сенатора и героя СВО Гладков наградил медалями

4 ноября 2023, 14:50
Фото: оперштаб Белгородской области

Гладков вручил белгородцам медали «В память 80-летия Прохоровского сражения»

Глава региона вручил медали «В память 80-летия Прохоровского сражения» троим белгородцам. Наградили экс-сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова, ветерана СВО Максима Козлова, а также фельдшера и участницу спецоперации Екатерину Иванову.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков наградил медалями «В память 80-летия Прохоровского сражения» троих белгородцев — экс-сенатора Николая Рыжкова, ветерана СВО Максима Козлова, фельдшера и участницу спецоперации Екатерину Иванову. Награждение проходило на на открытии выставки-форума «Россия». Как сообщили в региональном оперштабе, этой медали удостоят 380 человек.

«На открытии выставки-форума „Россия“ Вячеслав Гладков вручил медали „В память 80-летия Прохоровского сражения“. Всего медаль получат 380 человек», — говорится в сообщении управления регбезопасности.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась сегодня, в День народного единства. Она продлится до 12 апреля следующего года. На мероприятии представлен стенд от Белгородской области.

Фото: оперштаб Белгородской области
Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»
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Гладков рассказал о концепции стенда от Белгородской области на форуме «Россия»
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