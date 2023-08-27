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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Екатерина Иванова

Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках

27 августа 2023, 08:04
Фото: кадр из видео от МО РФ
Екатерина Иванова

Новые учебники по истории будут рассказывать школьникам про белгородку на СВО

Книги уже поступили в Белгородскую область. 11-классники будут изучать подвиг девушки-медика, которая прикрыла военного своим телом.
Сюжет
СВО

Белгородская область получила новые учебники по истории, сообщил 27 августа губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал, что на страницах, посвящённых специальной военной операции, он заметил белгородку Екатерину Иванову. Теперь 11-классники будут изучать её подвиг.

Екатерина — выпускница БелГУ и тот самый фельдшер, вытягивавший солдат с поля боя во время миномётного обстрела ещё в начале СВО. Девушка прославилась тем, что прикрыла своим телом раненого бойца и тем самым спасла ему жизнь. Иванова одной из первых получила медаль «За отвагу» от Шойгу.

Вчера созванивался с ней, поздравлял, она рассказала мне о том, что пришли документы о присвоении ей офицерского звания. Екатерина, ты молодец, мы гордимся тобой, ждём всегда тебя домой и в гости!
Вячеслав Гладков
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#Образование#Татьяна Алексютина#История#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Учебники#СВО#Екатерина Иванова
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