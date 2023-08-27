Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Белгородская область получила новые учебники по истории, сообщил 27 августа губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона рассказал, что на страницах, посвящённых специальной военной операции, он заметил белгородку Екатерину Иванову. Теперь 11-классники будут изучать её подвиг.
Екатерина — выпускница БелГУ и тот самый фельдшер, вытягивавший солдат с поля боя во время миномётного обстрела ещё в начале СВО. Девушка прославилась тем, что прикрыла своим телом раненого бойца и тем самым спасла ему жизнь. Иванова одной из первых получила медаль «За отвагу» от Шойгу.
Вчера созванивался с ней, поздравлял, она рассказала мне о том, что пришли документы о присвоении ей офицерского звания. Екатерина, ты молодец, мы гордимся тобой, ждём всегда тебя домой и в гости!
Вячеслав Гладков