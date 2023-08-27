Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках

Екатерина — выпускница БелГУ и тот самый фельдшер, вытягивавший солдат с поля боя во время миномётного обстрела ещё в начале СВО. Девушка прославилась тем, что прикрыла своим телом раненого бойца и тем самым спасла ему жизнь. Иванова одной из первых получила медаль «За отвагу» от Шойгу.