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Published Сегодня, 17:11

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Краска у памятника Марксу и Энгельсу в Белгороде повредилась при обстреле

Момент прилёта возле памятника Марксу и Энгельсу в Белгороде попал на камеры

28 января 2024, 17:11
Фото: Bel.ru

Краска у памятника Марксу и Энгельсу в Белгороде повредилась при обстреле

Читатели сообщили, что краска на памятнике была повреждена после прилёта 30 декабря. Помимо этого, была повреждена плитка, которой облицован монумент. Видео Бел.Ру прислали подписчики.

Ранее мы писали, что с памятника Марксу и Энгельсу в парке Ленина отваливаются куски краски. Помимо этого, на локтях теоретиков появились царапины и чёрные потёртости.

Позже подписчики Бел.Ру сообщили, что краска на монументе была повреждена 30 декабря во время обстрела. В результате попадания осколков облупилась краска, а также была повреждена плитка, которой облицован монумент.

Напомним, что до этого памятник долгое время не хотели восстанавливать. Скульптуру не могли отремонтировать два года.

Видео: Bel.ru
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