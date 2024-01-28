Момент прилёта возле памятника Марксу и Энгельсу в Белгороде попал на камеры

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Ранее мы писали, что с памятника Марксу и Энгельсу в парке Ленина отваливаются куски краски. Помимо этого, на локтях теоретиков появились царапины и чёрные потёртости.
Позже подписчики Бел.Ру сообщили, что краска на монументе была повреждена 30 декабря во время обстрела. В результате попадания осколков облупилась краска, а также была повреждена плитка, которой облицован монумент.
Напомним, что до этого памятник долгое время не хотели восстанавливать. Скульптуру не могли отремонтировать два года.