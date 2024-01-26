SHOT: судебного пристава в Белгородской области нашли в поле с простреленной головой

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Стало известно о том, что белгородского судебного пристава якобы нашли в поле с простреленной головой. Однако официального подтверждения этой информации нет. Нет публикаций на этот счёт и на сайте белгородского следкома.
По данным источника, 24 января 41-летний младший судебный пристав выехал из отделения ФССП на своей «Ладе» по рабочим делам. Мужчина не вернулся с работы и перестал выходить на связь, а родные забили тревогу.
Искали пристава, как сообщает канал, около суток. Накануне его тело с простреленной головой якобы обнаружили в поле в районе села Шелаево — в 14 км от работы. Сообщается, что на месте нашли две гильзы, телефон и табельное оружие. По предварительным данным, следствие обнаружило на машине отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.
Точная причина смерти устанавливается. Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту убийства.
В июне 2022 года белгородец грозился застрелить приехавших врачей из пневматической винтовки. Медики успели выбежать из дома вызвавшего их пьяного мужчины. За совершённое жителя региона отправили в колонию на полтора года.