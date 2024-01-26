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Пистолет

SHOT: судебного пристава в Белгородской области нашли в поле с простреленной головой

26 января 2024, 08:34
Фото: 1MI
Пистолет

В Сети сообщают о возможном убийстве пристава в белгородском приграничье

По данным источника, мужчину искали около суток. Его якобы нашли застреленным около своей машины в 14 км от работы. Подтверждения этим данным пока нет.

Стало известно о том, что белгородского судебного пристава якобы нашли в поле с простреленной головой. Однако официального подтверждения этой информации нет. Нет публикаций на этот счёт и на сайте белгородского следкома.

По данным источника, 24 января 41-летний младший судебный пристав выехал из отделения ФССП на своей «Ладе» по рабочим делам. Мужчина не вернулся с работы и перестал выходить на связь, а родные забили тревогу.

Искали пристава, как сообщает канал, около суток. Накануне его тело с простреленной головой якобы обнаружили в поле в районе села Шелаево — в 14 км от работы. Сообщается, что на месте нашли две гильзы, телефон и табельное оружие. По предварительным данным, следствие обнаружило на машине отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.

Точная причина смерти устанавливается. Сообщается о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

В июне 2022 года белгородец грозился застрелить приехавших врачей из пневматической винтовки. Медики успели выбежать из дома вызвавшего их пьяного мужчины. За совершённое жителя региона отправили в колонию на полтора года.

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