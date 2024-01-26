SHOT: судебного пристава в Белгородской области нашли в поле с простреленной головой

Искали пристава, как сообщает канал, около суток. Накануне его тело с простреленной головой якобы обнаружили в поле в районе села Шелаево — в 14 км от работы. Сообщается, что на месте нашли две гильзы, телефон и табельное оружие. По предварительным данным, следствие обнаружило на машине отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.