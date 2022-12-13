Белгородец случайно застрелил товарища на охоте

Происшествие случилось в Вейделевском районе на одном из охотничьих угодий. Двое приятелей из Валуек приехали сюда вместе на охоту.
Обвиняемый забыл поставить карабин на предохранитель. Он случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в товарища, который на тот момент шёл впереди него. От полученного ранения мужчина скончался.
Обвиняемый свою вину не отрицал и во всём признался. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Стоит отметить, что в августе губернатор Вячеслав Гладков запретил открытие сезона охоты. Он утверждал, что сейчас не самое подходящее время, чтобы ходить по лесам с ружьями и пугать звуками окружающих в связи со сложившимися обстоятельствами в регионе.