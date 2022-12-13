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Белгородец случайно застрелил товарища на охоте

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Во время охоты житель Валуек случайно выстрелил в своего друга, который шёл впереди. От полученного ранения пострадавший скончался на месте. На охотника завести уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по Белгородской области.
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Следком

Происшествие случилось в Вейделевском районе на одном из охотничьих угодий. Двое приятелей из Валуек приехали сюда вместе на охоту.

Обвиняемый забыл поставить карабин на предохранитель. Он случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в товарища, который на тот момент шёл впереди него. От полученного ранения мужчина скончался.

Обвиняемый свою вину не отрицал и во всём признался. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Стоит отметить, что в августе губернатор Вячеслав Гладков запретил открытие сезона охоты. Он утверждал, что сейчас не самое подходящее время, чтобы ходить по лесам с ружьями и пугать звуками окружающих в связи со сложившимися обстоятельствами в регионе.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Стрельба#Охота#Оружие#Следком
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