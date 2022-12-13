Белгородец случайно застрелил товарища на охоте

Стоит отметить, что в августе губернатор Вячеслав Гладков запретил открытие сезона охоты. Он утверждал, что сейчас не самое подходящее время, чтобы ходить по лесам с ружьями и пугать звуками окружающих в связи со сложившимися обстоятельствами в регионе.