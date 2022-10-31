Ревнивый белгородец застрелил супругу, после чего покончил с собой

30 октября в Корочанском районе произошло убийство. Мужчина отправился к одному из местных кафе на встречу с женой, прихватив с собой обрез. Супруги находились в процессе развода.
По версии следствия, белгородец несколько раз выстрелил в женщину, один из выстрелов пришёлся в голову. 40-летняя женщина скончалась на месте.
После этого ревнивый муж поехал к себе домой, где тем же обрезом покончил и с собой.
У женщины остались двое несовершеннолетних детей.
По факту преступления Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской возбуждено уголовное дело, согласно ч.1 ст. 105 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.