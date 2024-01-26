«Госуслуги» навязали белгородке крупный долг, принадлежащий её однофамилице

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Пенсионерке из Старого Оскола присвоили чужой долг. Ошибка произошла в системе «Госуслуг». С женщины потребовали заплатить долг, который принадлежал её однофамилице. Задолженность составила 251 тыс. рублей, рассказывает пенсионерка.
Меня затрусило всю. Что, куда, зачем? Народ говорит: «Да не волнуйся, это мошенники над тобой смеются». Пошла в банк: мне выдали бумаги, что у меня нет долгов. Я пошла в налоговую: там тоже говорят, что ничего у меня нет. Прихожу в пенсионный фонд. Они говорят: «Если бы что-то было, мы бы у вас уже пенсию задержали».
отметила пенсионерка
Судебные приставы сообщили, что данные действительно могли перепутать. Сотрудники УФССП также подтвердили отсутствие долга у пенсионерки. На следующий день задолженность на портале «Госуслуг» сняли.