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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Пенсионерка

«Госуслуги» навязали белгородке крупный долг, принадлежащий её однофамилице

26 января 2024, 14:22
Фото: Midjourney
Пенсионерка

Белгородке пришёл долг от её однофамилицы

Пенсионерке из Старого Оскола присвоили чужой долг из-за ошибки в системе, сообщает «Народный фронт» Белгородской области. Общая сумма превысила 251 тыс. рублей.

Пенсионерке из Старого Оскола присвоили чужой долг. Ошибка произошла в системе «Госуслуг». С женщины потребовали заплатить долг, который принадлежал её однофамилице. Задолженность составила 251 тыс. рублей, рассказывает пенсионерка.

Меня затрусило всю. Что, куда, зачем? Народ говорит: «Да не волнуйся, это мошенники над тобой смеются». Пошла в банк: мне выдали бумаги, что у меня нет долгов. Я пошла в налоговую: там тоже говорят, что ничего у меня нет. Прихожу в пенсионный фонд. Они говорят: «Если бы что-то было, мы бы у вас уже пенсию задержали».
отметила пенсионерка

Судебные приставы сообщили, что данные действительно могли перепутать. Сотрудники УФССП также подтвердили отсутствие долга у пенсионерки. На следующий день задолженность на портале «Госуслуг» сняли.

История пенсионерки
Видео: «Народный фронт» Белгородской области
Приставы списали долг белгородки с её однофамилицы
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