Подростки сожгли паспорт 20-летней девушки из-за долга. Они попали под уголовное дело

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Брянске двое подростков сожгли паспорт своей 20-летней знакомой из-за долга. На молодых людей завели уголовное дело, несмотря на то, что документ уже был просрочен.
Процесс уничтожения удостоверения личности парни сняли на камеру и выложили в Сеть, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как сообщается, девушка взяла у одного из злоумышленников 1 тыс. рублей в долг. В качестве залога она отдала свой паспорт. Деньги в назначенный срок она не вернула, поэтому 17-летний подросток и его приятель решили отомстить обидчице. На кадрах слышно, как они говорят, что «так будет со всеми должниками».
Вместе с тем инициатор на момент задержания уже был совершеннолетним. Его поймали за пропаганду наркотиков и одной из запрещённых экстремистских организаций. До этого фигурант сидел в детской колонии за кражу.
Приятель парня тоже попадал в поле зрения правоохранителей как буйный футбольный фанат. На его странице в соцсети также обнаружили призывы к экстремизму.
Должница же обманула подростка, отдав ему просроченный паспорт. Однако этот факт никак не повлиял — уголовное дело уже возбуждено. Молодым людям грозят реальные тюремные сроки.