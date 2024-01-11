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Паспорт

Подростки сожгли паспорт 20-летней девушки из-за долга. Они попали под уголовное дело

11 января 2024, 12:59
Фото: 1MI
Паспорт

На двоих брянских подростков завели дело за сожжение паспорта знакомой

В Брянске на двоих подростков завели уголовное дело из-за сожжения просроченного паспорта их 20-летней знакомой. Девушка взяла у одного из них долг в 1 тыс. рублей, но деньги не вернула. В отместку молодые люди решили избавиться от её удостоверения личности, пишут «Брянские новости».

В Брянске двое подростков сожгли паспорт своей 20-летней знакомой из-за долга. На молодых людей завели уголовное дело, несмотря на то, что документ уже был просрочен.

Процесс уничтожения удостоверения личности парни сняли на камеру и выложили в Сеть, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как сообщается, девушка взяла у одного из злоумышленников 1 тыс. рублей в долг. В качестве залога она отдала свой паспорт. Деньги в назначенный срок она не вернула, поэтому 17-летний подросток и его приятель решили отомстить обидчице. На кадрах слышно, как они говорят, что «так будет со всеми должниками».

Вместе с тем инициатор на момент задержания уже был совершеннолетним. Его поймали за пропаганду наркотиков и одной из запрещённых экстремистских организаций. До этого фигурант сидел в детской колонии за кражу.

Приятель парня тоже попадал в поле зрения правоохранителей как буйный футбольный фанат. На его странице в соцсети также обнаружили призывы к экстремизму.

Должница же обманула подростка, отдав ему просроченный паспорт. Однако этот факт никак не повлиял — уголовное дело уже возбуждено. Молодым людям грозят реальные тюремные сроки.

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#Происшествия#Подростки#Уголовное дело#Паспорт#Экстремизм#Брянская область#Наталья Корявых
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