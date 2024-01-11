Подростки сожгли паспорт 20-летней девушки из-за долга. Они попали под уголовное дело

Процесс уничтожения удостоверения личности парни сняли на камеру и выложили в Сеть, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как сообщается, девушка взяла у одного из злоумышленников 1 тыс. рублей в долг. В качестве залога она отдала свой паспорт. Деньги в назначенный срок она не вернула, поэтому 17-летний подросток и его приятель решили отомстить обидчице. На кадрах слышно, как они говорят, что «так будет со всеми должниками».