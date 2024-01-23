В Курске женщина создаёт младенцев из силикона

Делать младенцев из силикона девушка училась по видеозаписям мастер-классов и у мастеров из других городов. За всё время женщина сделала порядка 150 реборнов. Самая дорогая кукла сейчас находится в Арабских Эмиратах, рассказывает Александра. Её стоимость была около 1000 евро.