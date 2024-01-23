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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Курске женщина создаёт младенцев из силикона

В Курске женщина создаёт младенцев из силикона

23 января 2024, 11:07
Фото: Александра Винникова / Курские известия
Александра Винникова начала создавать реборнов во время декрета. Сейчас её куклы находятся в коллекциях по всей России, а также в Италии, Турции, Грузии, ОАЭ и Индонезии. С создательницей реалистичных кукол поговорили «Курские известия».

Александра Винникова из Курска нашла своё хобби во время декрета. До этого женщина работала главным специалистом отдела кадров в ФСС. Реборнов она создаёт уже больше пяти лет.

Реборны — это куклы из винила или силикона, похожие на детей. Как сообщает издание, куклы, которые расписала женщина, сейчас хранятся в коллекциях по всей России, а также в Италии, Турции, Грузии, Индонезии и ОАЭ.

Делать младенцев из силикона девушка училась по видеозаписям мастер-классов и у мастеров из других городов. За всё время женщина сделала порядка 150 реборнов. Самая дорогая кукла сейчас находится в Арабских Эмиратах, рассказывает Александра. Её стоимость была около 1000 евро.

Сейчас Александра Винникова делает кукол в основном на заказ, очередь расписана до середины 2024 года.

Хобби занимает до 10 часов в день, рассказывает женщина. Создавать таких младенцев — это долгий процесс: послойно наносятся вены, капилляры, придаётся мраморный тон коже, каждый слой запекается при определённой температуре. На изготовление куклы уходит от двух недель до двух месяц, всё зависит от размера.

В планах у девушки — принять участие в кукольных выставках, которые проходят в Москве.

Фото: Александра Винникова / Курские известия
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