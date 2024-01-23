В Курске женщина создаёт младенцев из силикона

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Александра Винникова из Курска нашла своё хобби во время декрета. До этого женщина работала главным специалистом отдела кадров в ФСС. Реборнов она создаёт уже больше пяти лет.
Реборны — это куклы из винила или силикона, похожие на детей. Как сообщает издание, куклы, которые расписала женщина, сейчас хранятся в коллекциях по всей России, а также в Италии, Турции, Грузии, Индонезии и ОАЭ.
Делать младенцев из силикона девушка училась по видеозаписям мастер-классов и у мастеров из других городов. За всё время женщина сделала порядка 150 реборнов. Самая дорогая кукла сейчас находится в Арабских Эмиратах, рассказывает Александра. Её стоимость была около 1000 евро.
Сейчас Александра Винникова делает кукол в основном на заказ, очередь расписана до середины 2024 года.
Хобби занимает до 10 часов в день, рассказывает женщина. Создавать таких младенцев — это долгий процесс: послойно наносятся вены, капилляры, придаётся мраморный тон коже, каждый слой запекается при определённой температуре. На изготовление куклы уходит от двух недель до двух месяц, всё зависит от размера.
В планах у девушки — принять участие в кукольных выставках, которые проходят в Москве.