Статую за 1,4 млн и редкий экземпляр «Мастера и Маргариты» продают белгородцы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
За 51 990 рублей в Белгороде продают книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова издательства «Вита Нова» с иллюстрациями Г. А. В. Траугот. Автор объявления отмечает, что это коллекционный экземпляр, в таком исполнении было выпущено всего 70 книг. Также продавец отмечает, что это редкое первое издание с рисунками Г. А. В. Траугот. Экземпляр книги выполнен в переплёте из чёрной кожи.
За 125 тыс. рублей на сайте объявлений пытаются продать журнал «Чемпионат мира по футболу 1998». «Журнал с наклейками. Собран полностью. В отличном состоянии. Использовался аккуратно», — следует из описания к объявлению.
Кроме того, в Белгороде на продажу выставили большую антикварную статуэтку из бронзы. Высота статуи — 85 см. Подставка выполнена из мрамора.
Шедевр. Италия — 18-19 век.
Автор объявления
Стоимость антиквариата оценили в 1 350 000 рублей.