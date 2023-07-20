Статую за 1,4 млн и редкий экземпляр «Мастера и Маргариты» продают белгородцы

За 51 990 рублей в Белгороде продают книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова издательства «Вита Нова» с иллюстрациями Г. А. В. Траугот. Автор объявления отмечает, что это коллекционный экземпляр, в таком исполнении было выпущено всего 70 книг. Также продавец отмечает, что это редкое первое издание с рисунками Г. А. В. Траугот. Экземпляр книги выполнен в переплёте из чёрной кожи.