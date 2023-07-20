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Статую за 1,4 млн и редкий экземпляр «Мастера и Маргариты» продают белгородцы

20 июля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Товары выставили на продажу на сайте объявлений. Рассказываем в материале, какую роскошь решили распродать местные жители.
Сюжет
Роскошь

За 51 990 рублей в Белгороде продают книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова издательства «Вита Нова» с иллюстрациями Г. А. В. Траугот. Автор объявления отмечает, что это коллекционный экземпляр, в таком исполнении было выпущено всего 70 книг. Также продавец отмечает, что это редкое первое издание с рисунками Г. А. В. Траугот. Экземпляр книги выполнен в переплёте из чёрной кожи.

Редкий экземпляр книги "Мастер и Маргарита" Редкий экземпляр книги "Мастер и Маргарита"
Редкий экземпляр книги "Мастер и Маргарита"
Фото: Авито

За 125 тыс. рублей на сайте объявлений пытаются продать журнал «Чемпионат мира по футболу 1998». «Журнал с наклейками. Собран полностью. В отличном состоянии. Использовался аккуратно», — следует из описания к объявлению.

Журнал «Чемпионат мира по футболу 1998»Журнал «Чемпионат мира по футболу 1998»
Журнал «Чемпионат мира по футболу 1998»
Фото: Авито

Кроме того, в Белгороде на продажу выставили большую антикварную статуэтку из бронзы. Высота статуи — 85 см. Подставка выполнена из мрамора.

Шедевр. Италия — 18-19 век.
Автор объявления

Стоимость антиквариата оценили в 1 350 000 рублей.

Антикварная статуэтка из бронзыАнтикварная статуэтка из бронзы
Антикварная статуэтка из бронзы
Фото: Авито
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#Алина Харина#Книга#Журнал#Статуя#Продажи#Объявление#Общество#Роскошь#Белгородская область#Мастер и маргарита
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