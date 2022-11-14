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Столяр из Красноярска создаёт фигурки юного белгородца Алёшки на продажу

13 ноября 22:31
Фото: Соцсети журналиста Владислава Власова
Часть вырученных с продажи средств мужчина отправляет на помощь участникам специальной военной операции.

Красноярский журналист Владислав Власов опубликовал у себя в соцсетях историю столяра Андрея Деева, который вдохновился историей 8-летнего белгородца Алёшки. Мужчина увидел на YouTube видеоролик с Алёшей, который бежит встречать колонны российских солдат, и загорелся идеей делать статуэтки мальчика на продажу.

Увидел на YouTube ролик с Алёшкой. Растрогался до слёз, моему сыну два года исполнилось. Навеяли воспоминания: мы жили в Кызыле, дядя был военным, и детство проходило в военной части. Мы так же провожали военные автоколонны, они шли с топливом в Монголию. Приветствовали советских солдат, а они даже дарили нам сувениры. Вот и решил сделать такие статуэтки, а деньги за них перечислять нашим ребятам.
Андрей Деев

Самую первую сделанную фигурку красноярец отправил Алёше и его брату в Белгород через московского товарища. Затем ещё несколько статуэток отправились к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.

Напомним, что Алёша стал известен на всю Россию после появившегося в интернете видеоролика, где он встречает колонну российских военных. За это время юного белгородца посвятили в юнармецы, выпустили в его честь шоколад и конфеты «Алёшка».

Фото: Соцсети журналиста Владислава Власова
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