Роды в 52 года: жительница Курска решилась на позднюю беременность после смерти сына

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Сегодня, 5 декабря, в областном перинатальном центре Курска родила 52-летняя женщина. На свет появился ребёнок весом 4040 грамм.
Женщина рассказала, что недавно потеряла своего единственного сына, поэтому решилась на позднюю беременность. Успешно забеременеть ей помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.
Специалисты центра отметили, что в последнее время женщины всё чаще решают родить в 40 лет и позже. Это стало возможным благодаря современным репродуктивным технологиям.
Отметим, что в октябре в Белгородской области родилось 797 детей. Чаще всего мамами становились белгородки от 30 до 34 лет, но встречались и те, кто родил в возрасте 40-49 лет.