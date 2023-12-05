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Новорождённый

Роды в 52 года: жительница Курска решилась на позднюю беременность после смерти сына

5 декабря 2023, 14:11
Фото: 1MI
Новорождённый

В Курской области 52-летняя женщина родила здорового ребёнка

Жительница Курской области недавно потеряла своего единственного сына. Спустя время женщина решилась на позднюю беременность и успешно родила ребёнка весом 4040 грамм. Подробности сообщили в «Курских известиях».

Сегодня, 5 декабря, в областном перинатальном центре Курска родила 52-летняя женщина. На свет появился ребёнок весом 4040 грамм.

Женщина рассказала, что недавно потеряла своего единственного сына, поэтому решилась на позднюю беременность. Успешно забеременеть ей помогла процедура экстракорпорального оплодотворения.

Специалисты центра отметили, что в последнее время женщины всё чаще решают родить в 40 лет и позже. Это стало возможным благодаря современным репродуктивным технологиям.

Отметим, что в октябре в Белгородской области родилось 797 детей. Чаще всего мамами становились белгородки от 30 до 34 лет, но встречались и те, кто родил в возрасте 40-49 лет.

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#Общество#Белгородская область#Курская область#Черноземье#Роды#Александра Склярова#Поздние роды
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