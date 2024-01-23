Киев намерен запретить белгородцам въезжать на Украину в ближайшие 50 лет

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Правительство Украины предложило запретить транспортные связи с Россией на 50 лет. В документе прописано ограничение на прямое воздушное сообщение и использование украинского воздушного пространства российскими резидентами.
Помимо этого, предложен запрет въезда на Украину зарегистрированного на территории России автотранспорта, а также запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для связанных с РФ лиц.
Кроме того, планируется запретить плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты судов, принадлежащих российским резидентам или идущим под флагом РФ. Запрет также планируется распространить на суда, которые заходили в порты «на неподконтрольной территории Украины».
Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в РФ». Украинскому кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение план действий по сохранению идентичности украинцев на исторически населённых ими землях. Речь идёт о территориях в пределах Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.