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Published Сегодня, 08:43

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Дорога

Киев намерен запретить белгородцам въезжать на Украину в ближайшие 50 лет

23 января 2024, 08:43
Фото: Midjourney
Дорога

На Украине хотят запретить транспортные связи с Россией на 50 лет

Документ направили на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, сообщает «Коммерсантъ». Речь в распоряжении идёт об авто-, воздушном и ж/д транспорте.

Правительство Украины предложило запретить транспортные связи с Россией на 50 лет. В документе прописано ограничение на прямое воздушное сообщение и использование украинского воздушного пространства российскими резидентами.

Помимо этого, предложен запрет въезда на Украину зарегистрированного на территории России автотранспорта, а также запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для связанных с РФ лиц.

Кроме того, планируется запретить плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты судов, принадлежащих российским резидентам или идущим под флагом РФ. Запрет также планируется распространить на суда, которые заходили в порты «на неподконтрольной территории Украины».

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, «направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в РФ». Украинскому кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение план действий по сохранению идентичности украинцев на исторически населённых ими землях. Речь идёт о территориях в пределах Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

Зеленский решил «сохранить идентичность украинцев» в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Украина#Транспорт#Новости Белгорода#Воздушное судно#Алина Харина
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