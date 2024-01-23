Киев намерен запретить белгородцам въезжать на Украину в ближайшие 50 лет

Кроме того, планируется запретить плавание во внутренних водах Украины и вхождение в морские порты судов, принадлежащих российским резидентам или идущим под флагом РФ. Запрет также планируется распространить на суда, которые заходили в порты «на неподконтрольной территории Украины».