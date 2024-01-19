«Медийная война» и планы армии: когда закончится спецоперация на Украине?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
С самого начала специальной военной операции на Украине в 2022 году россияне начали задаваться вопросом о времени проведения — будет она кратковременной или затянется на долгие годы? Конечно, больше всего этим вопросом обеспокоены жители приграничья. Близкие к границе с Украиной сёла Белгородской области с первых дней начали подвергаться атакам ВСУ. Обстрелы, провокации, разрушения, раненые, погибшие, переселения — всё это стало практически ежедневной повесткой на данный момент.
Оговоримся сразу, что точную дату или даже год никто не сможет назвать. Но мы попробовали разобраться, используя разные источники, и предположить, когда при нынешней ситуации на фронте может закончиться СВО.
В начале 2023 года афганский пророк-математик Сидик Афган попробовал предсказать дату окончания спецоперации и другие события в мире с помощью чисел. Его собственная методика предполагает складывание, умножение и другие операции с числами, которые «подсказывают» ему, какие события должны произойти в будущем.
Во-первых, выдыхаем — до 2055 года ядерной мировой войны точно не будет. Сидик сложил числа 1900 и 155, после чего назвал этот год. По его мнению, война сейчас больше информационная, «через интернет», и до применения ядерного оружия здесь никак не дойдёт.
А вот Евросоюз, говорит математик-предсказатель, может распасться в ближайшее десятилетие — с 2027 по 2032 годы. США, в свою очередь, тоже «недолго осталось», так как уже 2025 год для Америки будет переломным, а ещё через два года, по мнению пророка, штаты перестанут существовать как держава.
Ну, это всё в мире, а что там с Россией и Украиной? А с этого и начнётся «крах» для США, считает Сидик Афган, с победы России. Нетрудно догадаться, что победа такая может произойти именно в 2025 году. Россия движется в правильном направлении, говорит пророк, но ей нужно сделать свою армию более современной и ни в коем случае не отступать:
«Это война между цивилизациями Востока и Запада. Только Советский Союз был один, только Россия стала одна. Один шаг назад из Украины — и России не будет. Россия исчерпается тоже», — рассказал математик на НТВ.
Читать предсказания — занимательное дело. Но что о дате окончания СВО думают те, кто непосредственно к ней относятся и знают, что происходит на фронте? Минувшей осенью новости в интернете пестрели заголовками о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу «назвал дату окончания СВО», а в материалах указывался 2025 год. Как позже выяснилось, слова министра некоторые журналисты поняли неправильно, но извлечь из них некоторую информацию всё же можно.
Речь идёт о выступлении Шойгу на коллегии министерства. Глава Минобороны сказал, что в условиях, когда США и другие страны продолжают помогать с оружием Украине, тем самым подталкивая её к «самоуничтожению», Россия продолжает наращивать боевую мощь ВС. А дальше важная цитата: «Последовательная реализация мероприятий Плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей». После неё может показаться, что до 2025 года Россия достигнет целей и СВО закончится. Но на самом деле, пишет «Комсомольская правда», есть планы деятельности Минобороны, разработанные для 2019–2025 года, которыми и поделился министр.
С другой стороны, если реализуется план, рассчитанный до 2025 года, который поможет «достичь целей», то может где-то в этом промежутке и стоит ждать окончания СВО? Но точного ответа на вопрос в выступлении Шойгу, конечно, не было.
Вопрос даты окончания СВО волнует в большинстве своём тех, кто живёт в приграничных районах, которые подвергаются атакам ВСУ. То, что в ближайшее время ожидать окончания военных действий не приходится — ясно как день, тогда есть смысл задать другие вопросы, как будет развиваться ситуация на нашей границе и чего ждать от наших военных? Мы поговорили об этом с военным обозревателем и ветераном боевых действий Геннадием Алёхиным.
Направление, в которое входит белгородское приграничье, условно называется «Харьковско-Купянским». По словам обозревателя, это направление считается одним из приоритетных, но тем не менее противник по-прежнему будет пытаться наносить основные удары там же, где и в 2023 году.
«Цель у них одна — Крым, Запорожская и Херсонская области. А на нашем купянском направлении противник не имеет достаточных сил и средств, чтобы осуществить масштабное наступление в сторону Белгорода. Но это не говорит, что с других направлений сюда не перебрасывают отдельные силы и средства».
Геннадий Алёхин, военный журналист
В отношении этого направления, отмечает ветеран боевых действий, противник использует больше «медийную, информационную составляющую». Здесь отметим, что это перекликается с информационной войной, о которой говорил Сидик Афган.
«Сразу после новогодних праздников и в украинской печати, и на Западе, и даже в некоторых наших информационных ресурсах подхватили эту „утку“: 15 января российская армия перейдёт в наступление на Харьков. Вы себе представляете это с военной точки зрения? Учитывая бои в Марьинке, бои в Бахмуте и т. д. Это полуторамиллионный город! Российская армия здесь избрала совершенно другую тактику».
Алёхин подчеркивает, что 15-е число прошло, и никакого наступления в том смысле, о котором писали в СМИ, не было. И дальше противник, по его словам, продолжает другие «медийные планы»: «Кошмарить населённые пункты на границе, вызвать панику, недоверие в том числе со стороны жителей Белгорода неоднократными попытками атаковать из РСЗО и другого оружия».
Это «устрашение», по мнению обозревателя, будет продолжаться, пока в Харьковской области не будет создана так называемая «санитарная зона» со стороны Белгородской области. И чем ближе эта зона будет к Харькову, тем меньше будет обстрелов белгородского приграничья. Когда эту зону создадут — пока неизвестно, но на данный момент, подчеркивает Геннадий Алёхин, 2024 год будет «годом активных боевых действий», в первую очередь, на харьковско-купянском направлении.
Что касается общей обстановки и условий, при которых должна будет закончиться СВО на Украине, то военный журналист обозначил два тезиса — решительное наступление России в 2024-м и переговоры. И если в первом условии обозреватель не сомневается — у ВС РФ «хорошие» резервы и сейчас идёт активная подготовка, то со вторым могут возникнуть проблемы.
Алёхин отмечает, что к завершению СВО приведут переговоры на условиях России, при которых ЛДНР и юго-восточная часть Украины, включая Харьков, Одессу и Николаев, войдут полностью в состав страны. А тем временем осенью президент Украины подписал указ, первым пунктом которого является: «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Возможно, именно из-за этого пока сложно говорить даже о примерных сроках окончания спецоперации на Украине.