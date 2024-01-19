Ну, это всё в мире, а что там с Россией и Украиной? А с этого и начнётся «крах» для США, считает Сидик Афган, с победы России. Нетрудно догадаться, что победа такая может произойти именно в 2025 году. Россия движется в правильном направлении, говорит пророк, но ей нужно сделать свою армию более современной и ни в коем случае не отступать: