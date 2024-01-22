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Фильм «Бременские музыканты» хорошо стартовал в белгородских кинотеатрах

«Я не ожидала». Почему белгородцы поддержали рублём фильм «Бременские музыканты»?

22 января 2024, 05:00
Фото: трейлер фильма «Бременские музыканты»

Фильм «Бременские музыканты» хорошо стартовал в белгородских кинотеатрах

Киносказка по мотивам одноимённого советского мультфильма «Бременские музыканты» (6+) собрала с начала года 10 млн рублей в Белгородской области. Это неплохой результат, учитывая, что обогнать в прокате картину смог лишь «Холоп 2» (12+). Некоторых зрителей картина приятно удивила.

Фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты» вышел в прокат 1 января 2024 года. Киносказка по мотивам одноимённого фильма за 19 дней показала неплохой результат по сборам. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), с начала года фильм собрал в Белгородской области 10,5 млн рублей. Если верить статистике, на сеансы пришли 36,9 тыс. человек.

Картина получила хорошие отзывы от критиков и зрителей. Средняя оценка «Музыкантов» на одном популярном киноагрегаторе — 7 баллов из 10. Понравился фильм и белгородцам.

Не ожидала, что фильм получится таким крутым и драйвовым! Шла в кино, потому что прочитала большое количество положительных отзывов и стало интересно. Вообще не пожалела! Весь фильм пела песни вместе с героями, вышло современно и бодро. Это очень классная история. Дети вряд ли стали бы смотреть старый мультик, где нет слов, поэтому здорово, что из него сделали «полный метр». Слышала, что много споров по поводу животных и масок. Многим не нравится такое решение, а мне понравилось! Ещё понравилось, что из этого не сделали слишком драматичную историю, как это было с «Чебурашкой». И замечательно, что не только оставили песни, но переделали их на современный манер. Классно, что их исполняли сами актёры.
Валерия Алисова, белгородка

Были и негативные отзывы. Недовольные зрители отмечали картонных персонажей, своеобразный юмор и не всегда уместные «осовремененные» каверы песен из мультфильма.

Фильм собрал многих звёзд. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Курцын, Константин Хабенский и даже Дмитрий Дюжев. Последний в очередной раз «рискнул» здоровьем и сыграл Осла. Есть здесь и засветившийся недавно в сериале «Слова Пацана» (18+) Сергей Бурунов. В этот раз он тоже играет роль отца: но уже не хулигана Маратика, а непослушной и бойкой принцессы (Валентина Ляпина).

От чемпиона проката — фильма «Холоп 2» — «Музыканты» отстают на 6,5 млн рублей. Вторая часть комедии пока в однозначных лидерах проката.

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