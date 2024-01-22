«Я не ожидала». Почему белгородцы поддержали рублём фильм «Бременские музыканты»?

Фильм собрал многих звёзд. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Курцын, Константин Хабенский и даже Дмитрий Дюжев. Последний в очередной раз «рискнул» здоровьем и сыграл Осла. Есть здесь и засветившийся недавно в сериале «Слова Пацана» (18+) Сергей Бурунов. В этот раз он тоже играет роль отца: но уже не хулигана Маратика, а непослушной и бойкой принцессы (Валентина Ляпина).