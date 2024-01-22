Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В белгородском правительстве объяснили ограничение на телефоны в лагерях

В обед и вечером: детям, которые уехали в другие регионы, ограничили телефонное время

22 января 2024, 07:32
Фото: 1MI

В белгородском правительстве объяснили ограничение на телефоны в лагерях

На оперативном совещании министр образования региона попросил родителей не беспокоиться по поводу ограничения на использования телефонов в лагерях, куда отправились дети из приграничных районов.
Сюжет
Дети

На совещании министр образования доложил о том, как организованы пребывание и учебный процесс в лагерях в других регионах, куда отправились дети из Белгорода и приграничья. В лагере Тульской области возникли волнения насчёт того, что детям ограничивают использования мобильных телефонов. Андрей Милёхин подчеркнул, что наличие телефона может мешать детям учиться:

«Когда выстроен воспитательный и образовательный процесс, постоянное наличие телефона противоречит. Мы увеличим на один час такую возможность. Но просим родителей не переживать — у вас у всех есть телефоны воспитателей и старших по лагерю».

Губернатор Гладков подчеркнул, что в рамках регламента есть телефонное время — в обед и вечером — когда родители могут поговорить с детьми.

Читайте также:
Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИУже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детейБелгородцев опросят о необходимости продления нахождения их детей в других регионах
#Белгородская область#Дети#Родители#Новости Белгорода#Тульская область#Мобильные телефоны#Белгород#Приграничные районы#Екатерина Никулина#Учебный процесс#Воспитательный процесс
Подпишитесь
После истории с бандой на белгородских учеников заведут карты рисков
Сегодня, 08:43
Количество участников банды в Белгороде увеличилось до восьми человек
Сегодня, 07:30
Гладков жёстко ответил на претензию по формату работы школ в Белгороде
Сегодня, 07:41
«Тыкал камерой прямо в лицо»: белгородка — о поведении людей при обстреле 30 декабря
Сегодня, 09:12
Пострадали экскаватор, ферма, авто: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 10:17
«Директор небо руками не закроет»: в Белгороде проверят частные школы и детсады
Сегодня, 06:45