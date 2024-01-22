В обед и вечером: детям, которые уехали в другие регионы, ограничили телефонное время

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
На совещании министр образования доложил о том, как организованы пребывание и учебный процесс в лагерях в других регионах, куда отправились дети из Белгорода и приграничья. В лагере Тульской области возникли волнения насчёт того, что детям ограничивают использования мобильных телефонов. Андрей Милёхин подчеркнул, что наличие телефона может мешать детям учиться:
«Когда выстроен воспитательный и образовательный процесс, постоянное наличие телефона противоречит. Мы увеличим на один час такую возможность. Но просим родителей не переживать — у вас у всех есть телефоны воспитателей и старших по лагерю».
Губернатор Гладков подчеркнул, что в рамках регламента есть телефонное время — в обед и вечером — когда родители могут поговорить с детьми.