В обед и вечером: детям, которые уехали в другие регионы, ограничили телефонное время

На совещании министр образования доложил о том, как организованы пребывание и учебный процесс в лагерях в других регионах, куда отправились дети из Белгорода и приграничья. В лагере Тульской области возникли волнения насчёт того, что детям ограничивают использования мобильных телефонов. Андрей Милёхин подчеркнул, что наличие телефона может мешать детям учиться: