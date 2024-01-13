Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИ

Напомним, только за вчерашний день из Белгородской области в другие регионы выехали 645 детей. Они отправились в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области. До этого ещё 300 ребят отправили в Ярославскую область. Дети покидают Белгород на три недели, их размещают в санаториях и лагерях.