Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Дети из Белгорода, которых отправили в другой регион, лежат в больнице с ОРВИ

Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИ

13 января 2024, 13:00
Фото: Midjourney

Дети из Белгорода, которых отправили в другой регион, лежат в больнице с ОРВИ

Губернатор Гладков сообщил о том, что несколько белгородских детей, которые поехали в лагеря в Пензенскую область, заболели ОРВИ, и попросил родителей не беспокоиться.
Сюжет
Дети

Всего в Пензенскую область отправилось 315 ребят из Белгорода. Их сейчас размещают в загородных лагерях. Но четырёх детей пришлось отправить в местную детскую областную больницу — у них обнаружили ОРВИ. Вячеслав Гладков попросил родителей не беспокоиться, так как детям оказывают всю необходимую помощь:

«Врачи помогут всем, что необходимо. Никакой беды не произошло. Просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь, поэтому обязательно врачи пензенские помогут, а мы всё проконтролируем».

Напомним, только за вчерашний день из Белгородской области в другие регионы выехали 645 детей. Они отправились в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области. До этого ещё 300 ребят отправили в Ярославскую область. Дети покидают Белгород на три недели, их размещают в санаториях и лагерях.

В начале этой неделе также стало известно, что 400 белгородских детей отправились в Воронеж и Калугу.

Пенза, Липецк и Тамбов: куда уезжают дети из Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Уже завтра в детские лагеря Калуги и Воронежа поедут 400 белгородских детейВ семью белгородки, болеющей анорексией, направили полицию и врачейЦирк и психологи: какую помощь юным белгородцам оказывают в Сочи?
#Белгородская область#Врачи#Дети#Орви#Болезнь#Родители#Новости Белгорода#Лагерь#Детская областная больница#Белгород#Екатерина Никулина#Пензенская область#Загородные лагеря
Подпишитесь
Ранен мирный житель: ВСУ обстреляли Грайворонский горокруг
Сегодня, 14:21
Дроны-камикадзе, миномёты, гранатомёты: ВСУ обстреляли семь муниципалитетов региона
Сегодня, 09:05
Жалоб и конфликтов нет? Региональное УМВД проверяет семью белгородки с анорексией
Сегодня, 07:53
Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в Белгороде
Сегодня, 14:35
Для белгородских водителей автобусов и спецслужб приобрели 3000 аптечек
Сегодня, 11:00