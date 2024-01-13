Четыре белгородских ребёнка, уехавшие в Пензенскую область в лагерь, заболели ОРВИ

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Всего в Пензенскую область отправилось 315 ребят из Белгорода. Их сейчас размещают в загородных лагерях. Но четырёх детей пришлось отправить в местную детскую областную больницу — у них обнаружили ОРВИ. Вячеслав Гладков попросил родителей не беспокоиться, так как детям оказывают всю необходимую помощь:
«Врачи помогут всем, что необходимо. Никакой беды не произошло. Просто зима и где-то подхватили в Белгороде болезнь, поэтому обязательно врачи пензенские помогут, а мы всё проконтролируем».
Напомним, только за вчерашний день из Белгородской области в другие регионы выехали 645 детей. Они отправились в Пензенскую, Липецкую и Тамбовскую области. До этого ещё 300 ребят отправили в Ярославскую область. Дети покидают Белгород на три недели, их размещают в санаториях и лагерях.
В начале этой неделе также стало известно, что 400 белгородских детей отправились в Воронеж и Калугу.