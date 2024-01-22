Гладков рассказал, кто из белгородских детей отправится на Байкал

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Утром 22 января 72 ребёнка из нескольких районов Белгородской области отправляются на отдых в Иркутскую область. На Байкал посмотрят лучшие активисты проектов «Движение Первых» и «Время 31-х», а также воспитанники центра «Воин».
Я надеюсь, что ребята, конечно, побывав на великом озере Байкал, приедут с новыми впечатлениями и друзьями, а воспоминания от этой поездки останутся с ними на всю жизнь.
Вячеслав Гладков
Ранее о поездке белгородских детей в Иркутскую область рассказал губернатор Игорь Кобзев. Сообщалось, что школьников разместят в лагере «Звёздный». Для юных белгородцев подготовили экскурсию на Байкал, встречи с молодёжными музыкальными коллективами, а также мастер-классы.