Гладков рассказал, кто из белгородских детей отправится на Байкал

Ранее о поездке белгородских детей в Иркутскую область рассказал губернатор Игорь Кобзев. Сообщалось, что школьников разместят в лагере «Звёздный». Для юных белгородцев подготовили экскурсию на Байкал, встречи с молодёжными музыкальными коллективами, а также мастер-классы.