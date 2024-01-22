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72 юных белгородца отправятся в Иркутскую область

Гладков рассказал, кто из белгородских детей отправится на Байкал

22 января 2024, 06:36
Фото: 1MI

72 юных белгородца отправятся в Иркутскую область

Сегодня, 22 января, в Иркутскую область выезжают 72 ребёнка. Среди них лучшие активисты проектов «Движение Первых» и «Время 31-х», а также воспитанники центра «Воин», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

Утром 22 января 72 ребёнка из нескольких районов Белгородской области отправляются на отдых в Иркутскую область. На Байкал посмотрят лучшие активисты проектов «Движение Первых» и «Время 31-х», а также воспитанники центра «Воин».

Я надеюсь, что ребята, конечно, побывав на великом озере Байкал, приедут с новыми впечатлениями и друзьями, а воспоминания от этой поездки останутся с ними на всю жизнь.
Вячеслав Гладков

Ранее о поездке белгородских детей в Иркутскую область рассказал губернатор Игорь Кобзев. Сообщалось, что школьников разместят в лагере «Звёздный». Для юных белгородцев подготовили экскурсию на Байкал, встречи с молодёжными музыкальными коллективами, а также мастер-классы.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Лагерь#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Байкал#Иркутская область
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