Дети из белгородского Шебекино приехали в Крым

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
272 ребёнка из Шебекинского горокруга накануне прибыли в крымский санаторий «Бригантина „Белогорье“». Там они пробудут в течение трёх недель.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, для ребят проведут культурные и спортивные мероприятия. 25 шебекинских педагогов помогут им освоить очные учебные программы.
Для этого всё в «Бригантине» есть. И уверен, что впечатления о нахождении в нашем лагере останутся у детей навсегда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее глава региона выступил с предложением отправить детей из Белгорода в загородные лагеря из-за продления каникул. В частности, детей могли бы отвезти в крымский лагерь. Родителям для этого рекомендовали обращаться в министерство образования или к руководству школ.