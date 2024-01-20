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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В «Бригантину „Белогорье“» отправили 272 детей из Шебекино

Дети из белгородского Шебекино приехали в Крым

20 января 2024, 08:54
Фото: Midjourney

В «Бригантину „Белогорье“» отправили 272 детей из Шебекино

272 ребёнка прибыли в «Бригантину „Белогорье“» накануне. В лагере в Евпатории ребята пробудут три недели. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Дети

272 ребёнка из Шебекинского горокруга накануне прибыли в крымский санаторий «Бригантина „Белогорье“». Там они пробудут в течение трёх недель.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, для ребят проведут культурные и спортивные мероприятия. 25 шебекинских педагогов помогут им освоить очные учебные программы.

Для этого всё в «Бригантине» есть. И уверен, что впечатления о нахождении в нашем лагере останутся у детей навсегда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее глава региона выступил с предложением отправить детей из Белгорода в загородные лагеря из-за продления каникул. В частности, детей могли бы отвезти в крымский лагерь. Родителям для этого рекомендовали обращаться в министерство образования или к руководству школ.

Детей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникул
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#Белгородская область#Крым#Дети#Лагерь#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#Бригантина Белогорье
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