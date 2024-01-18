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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Озеро

Байкал и сибирская природа: детей из Белгорода примут в Иркутской области

18 января 2024, 06:42
Фото: 1MI
Озеро

Юные белгородцы отправятся в лагерь Иркутской области

Белгородцев ждут экскурсия на Байкал, мастер-классы, встречи с музыкальными коллективами, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Первая группа школьников прибудет в регион уже на следующей неделе.
Сюжет
Дети

Белгородские дети приедут на отдых в Иркутскую область. 17 января губернатор Игорь Кобзев подписал указ, в котором закреплены все моменты по размещению и проезду детей и сопровождающих. Все расходы берёт на себя Иркутская область.

По словам Кобзева, одна из групп детей прилетает уже на следующей неделе. Школьников разместят в оздоровительном лагере «Звёздный». Ребят ожидают экскурсия на Байкал, игры со сверстниками из Ангарска, встречи с музыкальными молодёжными коллективами, мастер-классы по изготовлению сувениров.

Наша задача — отвлечь ребят, сделать так, чтобы они общались, улыбались. Ну и, конечно, познакомились с прекрасной сибирской природой и историей этого края.
Игорь Кобзев

Помимо этого, школьники встретятся с уполномоченным по правам ребёнка Иркутской области Татьяной Афанасьевой.

Регион готов помочь и другим приграничным областям: Воронежской, Курской, Брянской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что детей отправят также в Нижегородскую и Псковскую области.

Во время оперсовещания правительства области доложили, что в другие регионы России временно уехали 2039 детей. Школьники находятся в Воронежской, Калужской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Тульской областях.

2039 детей из Белгородской области временно уехали в семь других регионов
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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Оздоровительные лагеря#Иркутская область
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