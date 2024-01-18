Байкал и сибирская природа: детей из Белгорода примут в Иркутской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Белгородские дети приедут на отдых в Иркутскую область. 17 января губернатор Игорь Кобзев подписал указ, в котором закреплены все моменты по размещению и проезду детей и сопровождающих. Все расходы берёт на себя Иркутская область.
По словам Кобзева, одна из групп детей прилетает уже на следующей неделе. Школьников разместят в оздоровительном лагере «Звёздный». Ребят ожидают экскурсия на Байкал, игры со сверстниками из Ангарска, встречи с музыкальными молодёжными коллективами, мастер-классы по изготовлению сувениров.
Наша задача — отвлечь ребят, сделать так, чтобы они общались, улыбались. Ну и, конечно, познакомились с прекрасной сибирской природой и историей этого края.
Игорь Кобзев
Помимо этого, школьники встретятся с уполномоченным по правам ребёнка Иркутской области Татьяной Афанасьевой.
Регион готов помочь и другим приграничным областям: Воронежской, Курской, Брянской.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что детей отправят также в Нижегородскую и Псковскую области.
Во время оперсовещания правительства области доложили, что в другие регионы России временно уехали 2039 детей. Школьники находятся в Воронежской, Калужской, Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Тульской областях.